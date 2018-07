La NASA publica les imatges més nítides de la lluna Tità

Aquestes sis imatges infraroges de la lluna de Saturn, Tità, són les vistes més clares, nítides i senceres de la superfície de la lluna gelada produïdes fins ara.

Les vistes s'han creat utilitzant 13 anys de dades adquirides per l'instrument Espectròmetre de Cartografia Visual i Infraroja (VIMS) a bord de la nau espacial Cassini de la NASA. Així, les imatges són el resultat d'un esforç concentrat per combinar dades de la multitud de diferents observacions fetes per VIMS sota una àmplia varietat de condicions d'il·luminació i visió a llarg de la missió de l'esmentada Cassini.

Els mapes VIMS anteriors de Titan mostraven una gran variació en la resolució de la imatge i les condicions d'il·luminació, fet que donava com a resultat costures òbvies entre les diferents àrees de la superfície.

Segons la NASA, amb les costures ara desaparegudes, aquesta nova col·lecció d'imatges és, de lluny, la millor representació de com Tità podria aparèixer a l'observador casual si no fos per l'atmosfera boirosa d'aquesta lluna.

És difícil observar la superfície de Tità a la regió visible de l'espectre, a causa de la boira que l'envolta. Això es deu principalment a partícules petites anomenades aerosols a l'atmosfera superior de Tità que dispersen la llum visible.

Però la superfície de Tità es pot visualitzar més fàcilment en unes quantes "finestres" infraroges: longituds d'ona infraroges on la dispersió i l'absorció de la llum són molt més febles. Aquí és on cal destacat l'ús de l'instrument VIMS, que ha permès separar la boira per obtenir imatges clares de la superfície de Tità.