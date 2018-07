Palamós celebra el 50è Aplec de la Sardana

En el bonic paisatge de l'Arbreda de Palamós, perfectament preparat per a actes públics a l'aire lliure, se celebra, diumenge, l'Aplec de la Sardana, que enguany arriba a les noces d'or, 50 anys fent Aplec, organitzat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava, de Palamós.

Les audicions començaran a les 17.30 hores, amb les cobles Jovenívola de Sabadell, Reus Jove, Mediterrània i Baix Empordà.

Naturalment és una celebració especial del 50è Aplec i s'estrenarà la sardana Aires a prop de mar, d'en Xavier Forcada, tot celebrant tres aniversaris especials: 50a edició de l'aplec el 22.07.18, el 75è aniversari del mestre Xavier Forcada el pròxim 10.11.18, compositor de l'estrena, i el passat 18.01.18 el centenari del naixement del mestre Ricard Viladesau.



Capital de la Sardana



La Confederació Sardanista de Catalunya ha obert el període de presentació de candidatures per a la Capital de la Sardana 2021. La data límit per enviar les propostes és el diumenge, 4 de novembre, a través del correu electrònic info@conf.sardanista.cat. El dossier amb l'explicació del procediment i la documentació a presentar es pot obtenir als botons laterals de la dreta de www.portalsardanista.cat.

Les bases indiquen que la sol·licitud que s'ha de presentar «ha de ser acordada pel Ple de l'Ajuntament a proposta de l'entitat sardanista de la població». Si hi ha més d'una entitat, «la proposta ha de ser efectuada preferiblement pel conjunt d'entitats sardanistes de la població».

En qualsevol cas, a la sol·licitud hi ha de constar l'entitat o entitats promotores de la sol·licitud, les entitats i/o persones que formarien el Comitè Organitzador, en cas que el municipi sigui designat, l'acceptació dels actes bàsics, la proposta d'esdeveniments opcionals a celebrar durant la proclamació de Capital de la Sardana i els previstos per a la resta de l'any amb les dates en què es realitzaran, la descripció dels espais on es poden desenvolupar els actes i recursos tècnics i el pla de seguretat, emergències i evacuació previst.

També s'explicita que «la població candidata ha d'haver mantingut una activitat sardanista de forma pública i socialment reconeguda, en els seus vessants d'organització de ballades, concerts, aplecs, concursos o ensenyament, duta a terme per entitats sardanistes o entitats cíviques amb seccions sardanistes autònomes i reconegudes».

Si una població és escollida Capital de la Sardana, cal crear un Comitè Organitzador «que sigui capaç d'assumir i responsabilitzar-se del desenvolupament dels actes de la capitalitat de la sardana durant tot l'any».

La proclamació de la Capital de la Sardana i els seus actes corresponents se celebra habitualment «el 3r dissabte de març de cada any».

Els altres grans esdeveniments que ha de tenir una Capital de la Sardana són el lliurament dels Premis Capital de la Sardana, que se celebra al novembre o al desembre; la presentació de la Guia Sardanista, organitzada un dissabte de desembre; la Festa Anual de les colles de sardana esportiva, prevista pel febrer-març; la Trobada sardanista d'equipaments cívics, al maig-juny, i la Trobada d'escoles de cobla, al juny.



Amer. Memorial

Pere Fontàs



Cada dos anys, la vila d'Amer convoca el concurs musical Memorial Pere F ontàs. Fontàs nasqué a Amer el 13 d'agost de 1932 i hi morí el 9 de juliol de 2002. Fou instrumentista de fiscorns i piano, director de la cobla Selvatana, compositor i professor de música.

En la convocatòria d'enguany, dissabte passat, la cobla Ciutat de Girona interpretà les 5 sardanes finalistes i el jurat atorgà el primer premi a la sardana Xiulet de carolina, una obra composada per Antoni Serra Oribe (Lleida, 1932), el qual obtingué també el premi a la popularitat que votà el públic, de manera que la peça va ser doblement reconeguda.

Però aquesta no va ser l'única distinció. El segon premi recaigué en Daniel Gasulla de Martorell (1970), que presentà la sardana amb el títol de La llera del Brugent.