Troben 40.000 nous documents de Negrín sobre Catalunya, el POUM i la Guerra del 1936-39

La família de Juan Negrín, l'últim president del Govern de la República espanyola, ha trobat al soterrani del seu habitatge de París un bagul amb uns 40.000 documents desconeguts, molts dels quals tracten sobre l'Estatut de Catalunya de 1933, el procés al POUM i la Guerra Civil.

La presidenta d'honor de la Fundació Negrín, Carmen Negrín, neta del governant republicà, ha confirmat que aquests documents van aparèixer en intentar ordenar una col·lecció de prop de 8.000 llibres en un soterrani de l'habitatge familiar.

Una part dels documents, explica Carmen Negrín, es remunta al període republicà previ a la Guerra Civil, quan el seu avi era diputat. Destaquen per la seva quantitat els documents relatius a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1933. Entre ells, hi ha informes, debats i documents emesos per la Comissió Mixta en la que es va debatre aquell Estatut.

També hi ha un volum considerable de documents que es refereixen al procés que va conduir a la dissolució del Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM.

Al maig de 1937, després dels enfrontaments que militants anarquistes i del POUM (partit d'inspiració trotskista) van mantenir a Barcelona amb les autoritats de la República, bona part dels dirigents del POUM van ser detinguts i jutjats per rebel·lió. El bagul inèdit de Negrín conté informació sobretot d'aquell procés.