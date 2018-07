«Dalmau: És bo descobrir el valor humanitzador que té el fet de menjar»

El pare Bernabé Dalmau va néixer a Igualada (Anoia) el 1944. De ben jove, va entrar a formar part de l'Abadia de Montserrat, on va estudiar la carrera eclesiàstica i, amb 28 anys, va ser nomenat sacerdot. Després d'acabar els estudis, es va llicenciar en Teologia i Dret Canònic a la ciutat francesa d'Estrasburg. Des de 1986, el monjo és director de la revista Documents d'Església i, com a escriptor, en els darrers anys ha publicat llibrets de divulgació religiosa i del bon sentit cristià en diferents escenaris humans. En aquest segon camp, l'obra més recent és Alimentació i vida espiritual, publicada el mes de maig i centrada a «descobrir el valor humanitzador que té el fet de menjar», com a acte de comunió entre nosaltres mateixos, els altres i Déu, en el marc de la religió cristiana catòlica.

«El llibre té la intenció de començar parlant de realitats humanes perquè, de fet, el menjar és una activitat humana elemental. Aleshores, mostro com aquesta activitat és també humanitzadora, ja que les persones donem un sentit a l'acte de menjar», explica Dalmau a mode introductori. Un dels principals temes que tracta el llibre és el valor comunitari que representa alimentar-nos, ja sigui en família, amb amics o en celebracions, «per buscar pau i posar reconciliació entre persones disgustades», com un dels motius que hi ha al darrere dels àpats, segons el sacerdot. Una altra de les qüestions que es plantegen en el llibre són els problemes o inconvenients que poden haver-hi al darrere de la humanització del menjar. Un dels casos és la voluntat de deixar de fer-ho per unes causes determinades, ja sigui per trastorn de conducta alimentària o per raons religioses, polítiques o socials. En relació amb aquesta qüestió, el pare Dalmau afirma que en totes les religions, el menjar poc o l'absència de menjar pot tenir un sentit religiós. Com a exemples, el sacerdot comenta la Quaresma dels catòlics i el Ramadà dels musulmans. La intenció del monjo de l'Abadia de Montserrat és oferir arguments i casos que permetin als lectors reflexionar sobre els temes que s'entrellacen al llarg de les 76 pàgines del volum.

Un altre dels conceptes essencials que tracta Dalmau és la fam al món, un greu problema actualment. Dirigint-se cap a la religió que professa, el sacerdot fa un repàs de la Bíblia on s'exposa que «hi haurà un moment en què Déu reunirà tota la humanitat en un gran banquet, imatge del compartir la vida amb Déu», àpat que es correspondria amb el banquet messiànic de l'obra de referència del cristianisme. El pare Dalmau confessa que no hi ha uns aliments millors que els altres, sinó que el més important és compartir i evitar la fam. Com a reflexió final, Bernabé Dalmau sosté que «encara que menjar sigui per benefici propi, aquest permet adquirir forces per a la pròpia vida encarada al servei dels altres. Ser conscient del valor de l'alimentació ajudarà també a viure millor».