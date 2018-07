3.000 fàrmacs arriben al medi ambient sense que se'n conegui l'impacte

Un estudi internacional, amb participació d'investigadors espanyols, adverteix que actualment hi ha prop de 3.000 fàrmacs que arriben al medi ambient sense que es conegui quin és el seu impacte sobre la biodiversitat.

L'estudi, que ha publicat la revista Environmental Toxicology and Chemistry, ha identificat les 22 qüestions prioritàries que cal considerar per gestionar d'una manera més sostenible els riscos ambientals associats als productes químics a Europa.

Destaca que la degradació del medi ambient i els recursos naturals, la pèrdua de biodiversitat, els impactes sobre la salut i les crisis en la seguretat alimentària són alguns dels efectes dels productes químics abocats al medi ambient per l'activitat humana.

El treball, en el qual ha participat Miguel Cañedo-Argüelles, investigador de la Facultat de Biologia i de l'Institut de l'Aigua de la Universitat de Barcelona (IDRA), així com de la Universitat de Vic (UVic-UCC), perfila un nou full de ruta amb una perspectiva més global i coordinadament per a diversos sectors socials i econòmics de l'àmbit dels productes químics i la gestió del risc ambiental a Europa.



Una visió no simplista

El nou treball pretén identificar els factors principals que alteren la qualitat mediambiental arreu del món. L'estudi és el resultat d'una iniciativa impulsada el 2015 al congrés de la SETAC a Barcelona, on es van tractar aspectes clau sobre química i medi ambient. Segons Miguel Cañedo-Argüelles, «els ecosistemes estan sotmesos a molts factors d'estrès i els científics els analitzen habitualment de manera separada per limitacions tècniques». «No obstant això -afegeix- aquests factors interactuen en la naturalesa, i sovint aquesta interacció no té com a resultat la suma dels efectes individuals, ja que pot haver-hi sinergies o antagonismes».

Cañedo-Argüelles creu que considerar els productes químics d'una manera aïllada «pot donar com a resultat una avaluació simplista que no considera la complexitat del món real».