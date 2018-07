Mor Maria Dolors Gispert, la veu de Pippi Calzaslargas i Whoppi Goldberg

La dobladora Maria Dolors Gispert, que va posar veu a actrius com Whoppi Goldberg o Kathy Bats al cinema i a personatges de televisió tan inoblidables com Pippi Calzaslargas, va morir divendres als 84 anys, segons informa el sindicat d'artistes de doblatge de Madrid (ADOMA) al seu compte de Twitter.

«Ens informen de la defunció de María Dolores Gispert. Volem fer arribar tot el nostre afecte a familiars, companys i amics. a. c. s.», assenyalava el missatge.

Gispert es va donar a conèixer com a locutora de Ràdio Barcelona per després iniciar-se en el doblatge de pel·lícules a meitat dels anys quaranta.

La catalana, que procedia d'una família d'artistes, va participar en cintes mítiques, com Irma la dolça, Bonnie & Clyde o Duel a mort a OK Corral, i també va doblar a una de les replicants de Blade Runner, interpretada per Joanna Cassidy.

Va prestar la seva veu també a dives de Hollywood com Carol Lombard i Darlene Love. També va ser directora de rodatge, tasca que va exercir simultanejant la tasca de posar veu a Whoopi Goldberg en El color porpra; també va dirigir els treballs de doblatge en La llista de Schindler.

Segons publica la pàgina web Eldoblaje.com, l'artista va prestar la seva veu a l'afroamericana en 51 de les seves pel·lícules i també es va encarregar de doblar a Kathy Bates en cinc ocasions més, incloses cintes tan recordades com Titanic.