A Conpenhaguen, la capital de Dinamarca, ahir, 23 de juliol, els termòmetres van arribar fins als 25 graus centígrads. Però això no va espantar la bona colla de Pares Noel que, vestits com acostumen a anar la Nit de Nadal, van participar al World Santa Claus Congress, un esdeveniment anual impulsat pel professor Tribini, un animador molt conegut en el país escandinau que creia que el Nadal no té per què arribar només un cop l'any. Ho, ho, ho!