Els germans Coen, Alfonso Cuarón o Lucca Guadagnino competiran pel Lleó d'Or a Venècia

Els germans Coen, el mexicà Alfonso Cuarón o l'italià Luca Guadagnino competiran pel Lleó d'Or del proper Festival Internacional de Cinema de Venècia, que tindrà lloc del 29 d'agost al 8 de setembre, va anunciar ahir l'organització.

Precisament, els títols dels Coen The Ballad of Buster Scrugg, i de Cuarón, Roma, estan produïts per Netflix, cosa que també es repeteix amb l'obra de Paul Greengrass ( 22 de juliol) i així fins sis títols en aquest certamen –inclosa la restauració de la peça inacabada d'Orson Welles, The other side of the wind–.

«No podem negar-nos a acceptar la realitat del nou paisatge de producció», va assenyalar el director del festival, Alberto Barbera.

El desembarcament nord-americà, a més dels Coen, ve encapçalat per la pel·lícula protagonitzada per Mel Gibson i Vince Vaughn Dragged Across Concrete (fora de concurs), o Vox Lux, amb Natalie Portman i dirigida per Brady Corbet, l'indie Bold Films.

També seran a competició oficial altres títols com At the eternity gate de Julian Schnabel; el debut en llengua anglesa del francès Jacques Audiard amb The Sister Brothers; The favorite de Yorgos Lanthimos; Sunset de Laszlo Nemes o Neustro Temps, de Carlos Reygadas.

Malgrat no haver-hi representació del cinema espanyol, en la secció Horitzons hi haurà La noche de 12 años, centrada en la captivitat de l'expresident d'Uruguai José Mújica, dirigida per Álvaro Brechner i amb Antonio de la Torre i Chino Darín com a protagonistes.

També es va saber que el festival acollirà la premiere mundial d' Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic musical dirigida per Bradley Cooper i protagonitzada per Lady Gaga.

L'actriu Vanessa Redgrave ha estat reconeguda amb el Lleó d'Or a tota la seva carrera.