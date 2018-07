Aplec de la Sardana a Sant Feliu de Pallerols

Aplec de Sant

Feliu de Pallerols



La població garrotxina de Sant Feliu de Pallerols celebra, diumenge que ve, el seu Aplec de la Sardana, als arbres d'en Casals, un lloc bonic i acollidor. Hi actuaran les cobles: Ciutat de Girona, Montgrins i La Principal d'Olot, en sessions de matí i tarda. hi haurà un concurs de colles improvisades i un dinar de germanor. S'interpretaran 3 sardanes de Viladesau, en el centenari del seu naixement, i la darrera de l'Aplec serà la del mestre Joan Callís, fill de la població ( 1917- 2005), amb el títol Arrels de Catalunya.



Aplec de la

Vall de Bianya



La XVI edició de l'Aplec de la Sardana de la Garrotxa es viurà, demà dissabte, en els paratges de la Canya, al parc de la Vall de Bianya, per a ballar-hi sardanes a l'obra tarda i nit. A la tarda a partir de les 17.00h. i a la nit a les 22.00 h. Totes les sardanes seran de 7 tirades, així se n'interceptaran 36, amb l'actuació de les cobles Bisbal Jove i Rossinyolets.



Aplec de Palafolls



Aquest dissabte 29 de juliol, Palafolls acull la 5a edició de l'Aplec, denominat de Maria Sabatera, en record d'aquesta persona que durant molts anys efectuà un programa de ràdio relacionat amb la sardana. S'arriba així a la VI edició. Hi actuaran les cobles Palafolls, La Principal de l'Escala i Ciutat de Granollers.

La sardana de conjunt és la dedicada a la «Maria de Palafolls», del mestre Joaquim Soms.

L'Aplec començarà a les 20.00 h.

Concert a Calonge



És ja tradicional que en el mes de juliol es celebri un concert de sardanes i música de cobla a la població de Calonge, al pati del Castell per la cobla La Principal de la Bisbal. Aquest any amb més motivació al escaure's el centenari de Ricard Viladesau que hi nasqué el 18 de gener de 1918.

Cal comentar que hi ha una exposició, denominada El príncep de la tenora, produïda pel Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí que s'inaugura avui, al Castell de Calonge, i hi romandrà fins el 15 d'agot.



Sardanes a Perpinyà



Des del passat dimecres, 18 de juliol, el Castellet de Perpinyà és la seu de ballades temàtiques que volen reivindicar compositors de sardanes de Perpinyà. Així, la primera ballada d'aquesta 1a edició fou dedicada a Olivier Marquès.

La idea d'aquest projecte sorgeix precisament del propi Marquès. L'any passat va ser un dels autors de les ballades d'estiu de Tiana centrades en un únic autor. La idea li va semblar molt interessant i ha treballat per exportar-la a Perpinyà, amb l'afegit de promocionar els autors locals. Junt amb el patró del Grand Café de Perpinyà ha preparat la proposta que finalment ha vist la llum.

Aquestes ballades estaran tematitzades respectivament amb sardanes de Jordi Paulí, Lilian Perez, Josep Coll i Jeroni Velasco. En tots els casos la part musical anirà a càrrec de la cobla Tres Vents.

Aquesta és una nova bona iniciativa per portar i reivindicar la sardana a Perpinyà, població que es defineix com «la catalana». La vila rossellonesa també ha acollit un concurs de sardana esportiva.