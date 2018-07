Catalonia sacra: una proposta per l'estiu!

Durant l'estiu tenim més temps lliure per planificar algunes visites culturals, per conèixer millor alguns monuments, per participar en alguns esdeveniments. Per orientar-nos comptem amb Catalonia Sacra. És un projecte i una iniciativa de la Conferència Episcopal Tarraconense (els bisbes de Catalunya), que proposa uns itineraris per donar a conèixer i facilitar l'accés a una gran part del patrimoni històric i artístic de les diòcesis de Catalunya. Aquest patrimoni, que representa una altíssima proporció de la riquesa patrimonial del territori, és el resultat de dos mil anys d'íntima vinculació entre el cristianisme i la cultura, la identitat i l'espiritualitat del nostre país. Aquest patrimoni recull tots els territoris, totes les èpoques i totes les arts de Catalunya. Quins són els objectius del projecte? Els objectius del projecte expressen la voluntat de comunicar l'immens valor del nostre patrimoni artístic i cultural, i convidar a conèixer-lo perquè sigui capaç de seduir per la seva bellesa i missatge. Concretament, es desitja: fer visible aquest patrimoni i fer-lo assequible. Donar a conèixer la naturalesa fonamental del nostre patrimoni, com a resultat de la inculturació de la fe cristiana a Catalunya.

Ajudar el visitant a conèixer les finalitats d'aquest patrimoni i ajudar a entendre per què existeix. Descobrir com Jesucrist, la Paraula feta carn, també es manifesta a través de l'art, que comunica i parla des de la bellesa.

Adonar-se de les arrels cristianes de Catalunya i de com la vida cristiana s'ha expressat en els diversos moments de la història, adaptant-se a les possibilitats de cada indret.

Valorar el treball que l'Església ha fet durant segles mantenint el patrimoni, sovint sense cap més ajuda que les aportacions dels fidels.

Fomentar la consciència de la necessitat de conservar i protegir el patrimoni.

El projecte marc planteja l'acostament al patrimoni cultural mitjançant visites –guiades o no– i també la participació en les activitats de l'agenda: les visites a les catedrals, [...] (extret del Full Parroquial).