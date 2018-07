Conscienciar al voltant de la seguretat viària de la mà del Bisbat de Girona

«Nosaltres ens afegim al seu patiment i oferim el nostre acompanyament», explica el mossèn Santiago Torregrosa en descriure l'essència de la Delegació Episcopal del Trànsit del Bisbat de Girona. Informar, escoltar i acompanyar són tres de les funcions clau del col·lectiu que té l'objectiu de sensibilitzar en matèria d'educació viària a través de múltiples iniciatives i realitzar trobades trimestrals on els amics i familiars de les víctimes d'accidents de trànsit poden expressar-se i compartir els seus sentiments i necessitats.

Després de nombroses col·laboracions amb diverses delegacions d'arreu de Catalunya, l'any 2010 es va crear la Delegació Episcopal del Trànsit en el marc del Bisbat de Girona, atorgant a Torregrosa la funció de delegat. El capellà va començar a estudiar Teologia l'any 2002 i al mateix any de rebre l'encàrrec de representar la Delegació, va presentar la tesina al voltant dels valors i la moral del trànsit. Dins l'Església, Torregrosa concretament té el càrrec de diaca permanent, «un mossèn que no pot ni consagrar ni confessar, però sí administrar la resta de sagraments», descriu el religiós.

Enguany, la Pastoral del Trànsit de la Conferència Episcopal Espanyola, l'organisme que lidera les delegacions territorials, celebra el 50è aniversari. El 1968, any de la fundació, diversos camioners van protagonitzar una peregrinació a Roma fent camí pujats als vehicles fins a trobar-se amb el Papa. «Aquest any al voltant de les mateixes dates, del 16 al 20 de setembre, farem una peregrinació a Roma per reconèixer el treball que han fet els nostres antecessors en matèria d'educació viària i mobilitat segura», informa el mossèn, involucrant-se en la cita.



Àmbits de treball

Torregrosa apunta que la Delegació en matèria de trànsit s'organitza en cursos, on es distingeixen dues dates importants. En primer lloc, el capellà destaca la Jornada de responsabilitat en el trànsit que té lloc el primer diumenge de juliol, moment clau perquè «comencen les vacances d'estiu i, per tant, s'inicia més moviment a les carreteres». La Delegació del Bisbat col·labora amb diverses associacions relacionades amb l'àmbit viari, convidades a la Jornada: l'associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit (P(A)T-AP(A)T), l'associació STOP Accidentes, l'Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral (TRACE), el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Dirección General de Tráfico (DGT).

L'altra data fonamental és el Dia Mundial en record de les víctimes d'accidents de trànsit, que se celebra el tercer diumenge de novembre, que enguany cau en dia 18. Aprofitant l'efemèride, la Delegació entrega els premis als guanyadors del concurs de seguretat vial Pere Jordà, que consisteix «en un concurs d'educació viària dirigit als alumnes perquè promoguin una mobilitat segura», descriu Torregrosa. El certamen va destinat a estudiants de primària, secundària i batxillerat de la província de Girona, dividits en les categories infantil i juvenil, a partir de treballs com ara un dibuix, una peça literària o un curtmetratge.

Una de les activitats més rellevants és la reunió trimestral amb els amics i familiars de víctimes d'accidents de trànsit. «És un grup obert on escoltem a tothom que ve, els donem la mà i els acompanyem en el que ens demanin». Els membres són variables, de 4 a 20 persones. «Al principi va costar que la gent s'obrís, però quan un pare explica el que li ha passat i a la seva dreta hi ha un altre pare que li ha passat el mateix, acaben parlant del que han patit», narra Torregrosa».