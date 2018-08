Identifiquen tres proteïnes de l'arròs transgènic que poden frenar la sida

Investigadors de la Universitat de Lleida-Centre Agrotecnio i l'Institut d'Investigació de la Sida Irsicaixa han demostrat que els extractes de tres proteïnes diferents obtingudes d'una única planta d'arròs transgènic eviten l'entrada del VIH en cèl·lules humanes, en experiments in vitro. Els investigadors, la feina dels quals s'ha publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, han obtingut per primera vegada una combinació de proteïnes produïdes simultàniament en llavors d'arròs transgènic, que segons Irsicaixa es podria traduir en un nou procediment per a la producció de gels microbicides a un cost més assequible per als països pobres.

Els extractes podrien utilitzar-se per a la producció de microbicides tòpics per prevenir la transmissió del VIH, que podrien ser de fàcil implementació als països d'escassos recursos, gràcies al seu baix cost i a la facilitat d'aplicació, segons assenyala Irsicaixa. La mateixa font ha indicat que part de les infeccions pel VIH podrien evitar-se mitjançant l'aplicació en la vagina o el recte de gels microbicides, de manera prèvia a la relació sexual. Aquests fàrmacs, que encara no es comercialitzen, poden bloquejar la infecció pel VIH unint-se a unes proteïnes del virus que juguen un paper clau en la seva entrada en les cèl·lules. Irsicaixa ha remarcat que, per contra, les plataformes tradicionals de producció de proteïnes, que normalment utilitzen cèl·lules de mamífers o bacteris en cultiu en el laboratori, són massa cares i no tenen la capacitat de producció suficient per proveir als països de recursos escassos, que són els més afectats per la pandèmia. Per aquest motiu, l'estratègia de producció basada en arròs representa una alternativa excel·lent que, a més, proporciona una activitat microbicida més potent, ha revelat l'institut.



Altres beneficis

Els investigadors també han observat que els components de l'arròs incrementen la potència contra diverses variants del virus, el que significa que la producció a partir d'arròs de microbicides contra el VIH «no només reduiria costos per comparació a les plataformes de producció tradicionals, sinó que també proporcionaria beneficis en termes de potència microbicida», ha explicat l'investigador de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol a Irsicaixa Julià Blanco. L'investigador subratlla que «en alguns casos, els microbicides poden ser l'única opció per a les dones per prevenir la infecció pel VIH, ja que sovint els homes són reticents a l'ús del preservatiu». De la seva banda, l'investigador a la Universitat de Lleida-Centre Agrotecnio i líder de l'estudi, Paul Christou, ha manifestat que «sent realistes, aquesta estratègia innovadora és l'única manera en que els còctels microbicides poden ser produïts a un cost prou bajo per als països que més necessiten els tractaments de prevenció del VIH».

Aquest mateix investigador ha afegit que el descobriment «representa una prova de la seguretat i utilitat de les plantes transgèniques per afrontar un dels problemes de salut global més importants en l'actualitat». L'institut ha recordat que cada any es produeixen 1,8 milions de noves infeccions pel VIH al món, la majoria d'elles a l'Àfrica i que en absència d'una vacuna efectiva contra el virus, la investigació per parar la pandèmia no se centra només en els tractaments contra el VIH, sinó també en les mesures de prevenció per reduir la transmissió del virus.