Nicole Kidman protagonitzarà la pel·lícula sobre l'escàndol sexual de Fox News

Nicole Kidman i Margot Robbie s'han unit al repartiment de la pel·lícula sobre l'escàndol d'assetjament sexual de Fox News, avui en dia encara sense títol, que ja comptava amb Charlize Theron des del maig passat. La pel·lícula explicarà la història d'un grup de dones que van derrocar la cultura masculina tòxica de Fox News i van ajudar a deposar el seu cap, Roger Ailes. Theron i Kidman donaran vida a les presentadores Megyn Kelly i Gretchen Carlson, mentre que Robbie donarà vida a una productora, en aquest cas un personatge fictici. De moment no se sap quin actor interpretarà Ailes. La pel·lícula estarà dirigida per Jay Roach. Ailes, que va acumular un poder polític i va convertir a Fox News en el que és avui en dia, es va veure obligat a dimitir el 2016 a causa de múltiples acusacions. Carlson va presentar una demanda contra ell per assetjament sexual, mentre que Kelly va assegurar que Ailes li havia fet diverses proposicions sexuals.