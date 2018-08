Ribes de Freser celebra el seu tradicional aplec

Aquest cap de setmana se celebra l'Aplec de Ribes de Freses, denominat, també l'Aplec de Sardanes dels Pirineus. El dissabte a la nit s'inicien els actes del que serà el 33è aplec. S'oferirà un concert a les 22h a l'església parroquial de Santa Maria de Ribes de Freser amb la cobla Jovenívola de Sabadell. El diumenge, a la plaça del mercat hi actuaran, amb sessions de matí i tarda les cobles: Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i Marinada. En el decurs de la diada hi haurà un acte de reconeixement per el compositor i primer tenora de la ciutat de Girona, Josep Coll Ferrando, autor de la sardana La vall de Ribes, que obtingué el guardó de La Sardana de l'Any.



Unió de colles



S'ha definit la composició de les finals del Campionat de Catalunya Gran i Veterà. Al juliol es van donar a conèixer els grups de les colles de sardana esportiva que ballaran les fases finals per aconseguir el Campionat de Catalunya d'enguany de les categories Gran o Absoluta i Veterana. En concret, ha estat en sengles repesques, integrades per dos concursos. Així, la categoria Gran o Absoluta ha tingut dues cites: a Rubí, l'1 de juliol, i a Ceret, el 21de juliol. Hi van ballar cinc colles que competien per aconseguir les tres places restants de la final. Després d'aquests enfrontaments, les colles classificades han estat Mans Amigues, de Cassà de la Selva; Riallera, de Vic; i Xàldiga, de Barcelona. Aquestes formacions s'uneixen a MareNostrum i Violetes del Bosc, ambdues de Barcelona.

Aquestes cinc rotllanes es disputaran el títol al llarg de dotze sardanes. En concret serà amb tres sardanes a cadascuna de les quatre jornades de la final, repartides entre setembre i novembre. Així, la primera cita serà el concurs de la catedral de Barcelona, en el marc de les Festes de la Mercè, previst pel diumenge 23 de setembre. La segona serà a Terrassa, el diumenge 21 d'octubre. Girona, durant les Fires de Sant Narcís, acollirà el penúltim enfrontament el dijous, 1 de novembre, i Balaguer dictarà sentència definitiva el diumenge, 11 de novembre.

D'altra banda, la categoria Veterana ha disputat els dos concursos de repesca a Vic, el dissabte, 7 de juliol, i a Vilanova i la Geltrú, el dissabte, 14 de juliol. Després dels resultats, les tres colles classificades per a la final de les cinc que hi competien han estat Bella Roure, de Barcelona; Ressò, de Sabadell; i Toc de Dansa , de Tarragona. Aquestes colles s'afegeixen a Claror de Goges, de Banyoles; i Sabadell, de Sabadell, que ja s'havien classificat directament.

Així, les cinc finalistes Veteranes tenen a partir de setembre sis sardanes repartides en tres cites perquè el jurat decideixi segons les puntuacions quina serà la campiona. Els concursos de la final d'aquest Campionat de Catalunya Veterà 2018 seran el diumenge, 16 de setembre, a Tarragona; el diumenge, 7 d'octubre, a Manlleu; i el diumenge, 11 de novembre, a Balaguer.



A Brussel·les



Des de la Confederació Sardanista de Catalunya s' informa que estan organitzant juntament amb el Casal Català de Brussel·les un concert de sardanes i música per a cobla amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona per tal de lliurar la medalla al Mèrit Sardanista a l'exconseller Lluís Puig. L'acte tindrà lloc el proper 1 d'octubre. S'organitzaran vols per anar a Brussel·les per aquest dia.



Disc de Lluís

Parazols i Modat



Aquest compositor de la Catalunya Nord ( Perpinyà, 1929- 2015), va ser component d'Els Xirois Trobadors Catalans de Perpinyà (1956-59), director d'0rquestres i i de cantaires. Encoratjat pel mestre Tosana de la cobla Perpinyà va escriure algunes sardanes. Ara la cobla Mil·lenària ha editat un disc de les seves obres . Hi són enregistrades: Alba de juny, Sant Joan d'estiu, Mediterrània, Festa de Canet, Vora el mar, El traginer, Records de Besiers, Rossollonenca i Número 10.