Ben Affleck dirigirà una pel·lícula sobre l'estafa del Monopoly de McDonald's

Ben Affleck i Matt Damon tornaran a treballar junts a la gran pantalla. Ho faran per portar al cinema una història real, la de l'estafa milionària que va patir la cadena de menjar ràpid McDonald's a compte del seu joc de Monopoly. Segons informa Deadline, Affleck serà el director i Damon el protagonista d'aquesta pel·lícula que estarà produïda per 20th Century Fox i el guió anirà a càrrec de Paul Wernick i Rhett Reese, responsables del llibret de Deadpool o Bienvenidos a Zombieland. L'estafa va ser repassada fa tan sols uns dies per The Daily Beast en un article que relata com a través d'un joc promocional de McDonald's i Hasbro (propietària del Monopoly) que va estar funcionant des de l'any 1987, un policia va estafar una quantitat que arribaria fins als 24 milions de dòlars. El protagonista, al qual donarà vida Matt Damon, és Jerry Jacobson, un exagent de policia responsable de la seguretat de Simon Marqueting, la companyia que imprimia les targetes del joc de Monopoly de McDonald's i encarregada de l'adjudicació dels premis, que va estar durant anys robant les targetes premiades del joc.