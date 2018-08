La pista d'esquí coberta més gran del món

Mentre a tot Europa les temperatures arriben a màxims històrics, superant de llarg els 30 graus en molt indrets, també hi ha qui continua esquiant, encara que sota cobert. A la localitat alemanya de Neuss, molt a pop de Düsseldorf, hi ha la pista coberta d'esquí més gran del món, amb una llargada d'uns 300 metres i un desnivell de 110. En aquest complex les temperatures es mantenen sempre sota zero i els seus responsables asseguren que s'hi pot esquiar amb neu en perfectes condicions els 365 dies de l'any. Anomenat «Glaciar de Neuss», l'equipament és utilitzat sobretot fora de la temporada d'hivern per esquiadors experimentats que volen continuar-se entrenant, i durant tot l'any per persones que simplement volen passar una bona estona a la neu, encara que al carrer el sol estigui fonent fins i tot les pedres.