Mor el xef Joël Robuchon, el cuiner amb més estrelles Michelin del món

El xef francès Joël Robuchon, famós per ser el cuiner amb més estrelles Michelin del món, ha mort aquest dilluns en Ginebra als 73 anys com a conseqüència d'un càncer de pàncrees que patia des de fa més d'un any, segons ha informat el diari Le Figaro.



Nomenat el "xef del segle" per la guia de cuina Gault et Millau el 1990, Robuchon va acumular una trentena d'estrelles Michelin i va rebre nombrosos reconeixements al llarg de la seva carrera per plats com el puré de patates o el pastís de tòfones, cuinats en els múltiples negocis que regentava a París, Londres, Hong Kong, Nova York, Tòquio o Bangkok, entre altres ciutats.



Natural de Poitiers, localitat situada en el centre de França, al llarg de tota la seva carrera va mantenir una forta vinculació amb Espanya: era propietari d'una casa prop d'Alacant on va residir durant un temps, va reivindicar les tapes com el "futur de la gastronomia" i fins i tot va arribar a participar, fa un any, al programa de televisió MasterChef.





Despedimos a la gran estrella de la gastronomía. Hasta siempre #JöelRobuchon, gracias por tantos años de trabajo incansable y amor por la cocina . pic.twitter.com/g926f1ycd1 — Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 6 d´agost de 2018