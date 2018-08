Adeu al gran xef de les estrelles

El xef francès Joël Robuchon, propietari de restaurants en tres continents que acumulaven una trentena d'estrelles Michelin, va morir ahir a la seva residència de Ginebra (Suïssa) a causa d'un càncer de pàncrees que li havia estat diagnosticat fa poc més d'un any, segons va informar el diari francès Le Figaro. Batejat com «el cuiner del segle» per la guia gastronòmica Gault et Millau, Robuchon va revolucionar l'alta cuina francesa i ostentava el rècord absolut d'estrelles Michelin.

Molt respectat tant al seu país d'origen com arreu del món, Joël Robuchon, que tenia 73 anys, posseïa restaurants en ciutats com París, Mònaco, Hong Kong, Las Vegas, Tòquio o Bangkok, i era considerat com un dels pares de la nova cuina internacional. Robuchon va tenir un especial vincle amb Espanya, i va residir durant uns anys al municipi Calp, a la província d'Alacant.

El puré de patates o el pastís de trufa van ser alguns dels plats més populars del xef, que va néixer el 1945 en una família humil de la ciutat de Poitiers i va estudiar en un seminari fins que, amb 15 anys, va començar a treballar com a aprenent de cuiner.

L'abril de 2016, alguns dels millors xefs espanyols, com Ferran Adrià, Joan Roca, Daniel Humm o Quique Dacosta, van participar a Marbella en un homenatge a Joël Robuchon, on van cuinar algunes de les més conegudes receptes ideades pel francès.



Un enamorat de les tapes

A més de ser conegut pel seu talent rere els fogons, Robuchon era també molt reconegut per la seva capacitat de fer rendibles tots els seus establiments, convertint-se en un excel·lent gestor. Així, un dels seus grans èxits va ser la creació del model de negoci amb el qual es basava L'Atelier -el nom dels seus dotze restaurants repartits per tot el món- que funcionaven sense la seva presència. El concepte es basava en les tapes espanyoles, per tal de fer accessible la gastronomia a tothom.

Poc després de complir els 50 anys, Robuchon va decidir retirar-se dels fogons per dedicar-se a la formació i divulgació. D'aquesta manera, a part d'oferir seminaris i tallers per tot el món, va participar en programes de televisió i es va dedicar a donar a conèixer receptes de qualitat, però a l'abast de totes les butxaques.

«Descansa en pau, mestre, la llegenda continua», van expressar a les xarxes socials els germans Roca, en una de les moltes mostres de condol que es van succeir ahir. «Era un visionari, un geni. Deixa un gran llegat en el món de la gastronomia en general i, en particular, a París» va expressar, a través de Twitter, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo.