Noves proves confirmen que Alaska va ser una autopista per a dinosaures

Fòssils de dinosaure trobats al Parc Nacional Denali han revelat que un aspecte de l'ecosistema continental d'Àsia central també era present a Alaska durant el Cretaci superior. L'autor principal de la investigació Anthony R. Fiorillo, vicepresident d'investigació i col·leccions al Museu de Natura i Ciència Perot a Dallas, opina que «aquest descobriment proporciona més evidències que Alaska va ser possiblement la superautopista dels dinosaures entre Àsia i l'oest d'Amèrica del Nord fa 65-70 milions d'anys». Fiorillo va descobrir una sola petjada individual a Denali el 2012 que va ser atribuïda a un terizinosaure, un dinosaure inusual que es va creure herbívor, més coneguts a Àsia.

Al seu retorn, els anys 2013 i 2014, va dur a terme amb el seu equip una anàlisi més detallada de l'àrea, i van desenterrar desenes de rastres més de terizinosaures. El que més va sorprendre Fiorillo i el seu equip va ser la concurrència de dotzenes d'hadrosaures, també coneguts com dinosaures de bec d'ànec.

«Els hadrosaures són molt comuns i es troben en tot el Parc Nacional Denali. Anteriorment, no s'havien trobat juntament amb therizinosaures a Denali. A Mongòlia, on els terizinosaure són més coneguts, encara que no s'han trobat empremtes en l'associació, s'han trobat esquelets d'hadrosaures i terizinosaures. Es va descobrir que coexistien per tractar-se d'empremtes en una sola unitat de roca, de manera que aquesta va ser una troballa molt inusual a Alaska, i va despertar el meu interès», va dir Fiorillo. «De la nostra investigació, hem determinat que aquesta associació de seguiment és actualment l'única d'aquest tipus a Amèrica del Nord», afegeix l'investigador.



Criatures inusuals

Els therizinosaures que mengen plantes són criatures rares i inusuals en el registre fòssil. Els estranys dinosaures tenien colls llargs i prims, petites dents, un petit bec per collir plantes i grans torsos acompanyats de grans potes del darrere i llargs braços amb «mans com les de Freddy Krueger». Tot i que els terizinosaures són coneguts d'Àsia i Amèrica del Nord, el millor i més divers registre fòssil prové d'Àsia, fins i tot fins al moment de la seva extinció, i aquí hi ha la connexió.

Fiorillo considera que el Cretaci d'Alaska podria haver estat la via per a la fauna entre l'oest d'Amèrica del Nord i Àsia, dos continents que compartien la fauna i flora en el Cretaci. «Aquest estudi ajuda a donar suport a la idea que Alaska va ser la porta d'entrada dels dinosaures quan van migrar entre Àsia i Amèrica del Nord», va dir Kobayashi. Per donar suport a la teoria, l'equip internacional de científics de Fiorillo, amb investigadors dels Estats Units, Japó i Corea del Sud, va treballar per establir si les pistes eren les d'un therizinosaure i per estudiar qualsevol aspecte únic de l'ecosistema.