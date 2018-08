Acord entre la Vall d'Aran i el Doctor Music Festival

El director del Doctor Music Festival, Neo Sala, va visitar ahir la Vall d'Aran per arrencar el compromís dels empresaris aranesos d'obrir els hotels durant els dies del festival, de l'11 al 14 de juliol del 2019. L'esdeveniment se celebrarà al Pallars Sobirà, concretament a la Vall d'Àneu, però pel volum de públic que esperen, unes 60.000 persones, necessitaran places hoteleres a comarques veïnes. A la Vall d'Aran esperen poder-hi allotjar 14.000 pernoctacions. Tant la conselhèra de Turisme, Anna Díaz, en nom del Conselh Generau, com el president del Gremi d'Hosteleria de la Vall d'Aran, Ambrós Barberà, es van mostrar partidaris de col·laborar activament i van destacar la «projecció internacional» de la que es poden beneficiar participant en aquest Festival. Sala va informar els aranesos que el festival generarà un PIB de 6 milions d'euros, xifra que representa un 5,8% del total del PIB de la comarca del Pallars Sobirà durant el 2019. L'impacte econòmic total serà d'uns 100 milions d'euros, segons els estudis elaborats per la organització. Es calcula que en els dies previs i durant el festival treballaran unes 3.000 persones. Anna Díaz va manifestar que «la Vall d'Aran vol col·laborar activament amb el Festival; a més a més, com a destí turístic de primer ordre, oferirà tots els seus mitjans perquè la gent gaudeixi de l'àmplia oferta turística que ofereix la Vall d'Aran». Barberà va «agrair a l'organització del Festival la confiança dipositada en els establiments de la Vall d'Aran».

Neo Sala va afirmar que «tindrem un cartell d'alt nivell com en els últims festivals que van tenir lloc a Escalarre» i va confirmar que s'han venut més de 2.000 abonaments. Els primers interessats són majoritàriament a Catalunya, però l'organització vol atreure públic del sud de França. Encara que no hi ha cap artista confirmat per ara, l'organització ha assegurat que preveuen que passin pel festival una vuitantena d'artistes tant de nivell nacional com internacional. Entre els grups i músics que van protagonitzar les primeres edicions de l'esdeveniment, destacaven noms com Rage Against the Machine, David Bowie, Patti Smith, Lou Reed, Neneh Cherry, Suede, Iggy Pop o Massive Attack.