Denzel Washington: «Cap persona té dret a assetjar-ne una altra»

Denzel Washington i Antoine Fuqua treballen junts de nou a la primera seqüela per a tots dos, The Equalizer 2, que s'estrena demà divendres a les sales espanyoles. En la seva visita a Espanya, l'actor ha fet al·lusió a qüestions d'actualitat com el moviment #Metoo: «M'agradaria saber el que passarà d'aquí a cinc anys. Jo crec que el més important és que tingui una transcendència i per això existeixen les lleis i les necessitem. Cap persona té dret a assetjar-ne una altra», va assegurar ahir en una entrevista.

L'actor també es va referir a la discriminació per races al cinema: «Sempre hi haurà estereotips. Crec que el més important és reconèixer que això no és la vida, que la vida passa fora de les quatre parets que suposen dues hores d'entreteniment. Jo no és que vegi molt de cinema però el que sí que crec i el que li dic als meus fills és que poden triar. Tu tries però has de saber les conseqüències de prendre les teves pròpies decisions i assumir-les», va explicar l'actor nord-americà.

En aquest sentit, Washington va assegurar que no es considera un referent per a la seva raça i no creu que la seva trajectòria «sigui més important que el que fa qualsevol fill de veí»: «Hollywood no és el món del cinema. Hollywood és on els turistes fan tours però el cinema són els negocis i es troben repartits per molts indrets, arreu del planeta. El que realment importa no és el color de la pell. Per al negoci, el que realment es valora és si generes taquilla».

Per aquest motiu, va argumentar, pensa que el fonamental d'una pel·lícula és «que sigui entretinguda»: «No és un documental, de manera que no pretén educar ningú, l'important és que la gent paga la seva entrada, demana unes crispetes i passa l'estona mentre s'ho passa bé i s'entreté», va insistir l'actor.

Guanyador de dos premis Oscar per la seva feina a les pel·lícules Tiempos de Gloria (1989) i Training Day (2001), en les categories de millor actor de repartiment i millor actor, respectivament, Denzel Washington, que ja ha complert els 63 anys, torna a la gran pantalla per donar vida a Robert McCall, un jubilat disposat a impartir justicia al carrer.