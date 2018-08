L'Acadèmia de Hollywood reelegeix John Bailey com a president

L'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques (AMPAS) dels Estats Units ha reelegit per segon mandat consecutiu John Bailey. Bailey es va convertir en el primer director de fotografia a ocupar el càrrec quan va ser nomenat president l'any passat en substitució de Cheryl Boone Isaacs.

Bailey compta amb una àmplia experiència a Hollywood. Entre els seus treballs com a director de fotografia s'inclouen pel·lícules com Gente corriente, American Gigolo, The Big Chill, Atrapado en el tiempo ( Groundhog Day), Mejor imposible i Un paseo por el bosque, entre d'altres. Entre els molts reptes que tindrà en el seu mandat, n'hi ha alguns de polèmics, com la lluita contra l'assetjament sexual en la indústria del cinema dels Estats Units.

L'Acadèmia de Hollywood també va anunciar la resta de llocs per al seu nou consell. Lois Burwell serà el primer vicepresident, encarregat del Comitè de Premis i Esdeveniments. El segueixen uns altres tres vicepresidents: Sid Ganis (Comitè del Museu), Larry Karaszewski (Comitè de Preservació i Història) i Nancy Utley (Comitè d'Educació i Difusió). Jim Gianopulos exercirà com a tresorer (Comitè de Finances), mentre que David Rubin serà el secretari i encarregat del Comitè de Membres i Administració.

Igual que el president, Burwell, Gianopulos, Rubin i Utley també repeteixen en el mateix lloc que l'any passat. Ganis, per la seva banda, tornarà a formar part de la junta aquest any després d'ocupar el càrrec de president de l'Acadèmia des de 2005 fins al 2009.