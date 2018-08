Els raigs X podrien esterilitzar els planetes extraterrestres en les zones habitables

La intensa radiació podria eliminar la capa d'ozó de planetes similars a la Terra al voltant d'altres estrelles i tornar-los inhabitables, segons un nou estudi dirigit pel doctor Eike Guenther, de l'Observatori Thueringer, a Alemanya. Els astrònoms ara saben de l'existència de prop de 4.000 planetes en òrbita al voltant d'altres estrelles. Un grapat d'aquests planetes són de grandària terrestre i es trobarien en les zones habitables de les estrelles que orbiten, on la temperatura és l'adequada per a l'aigua líquida.

Però molts dels planetes candidats de la grandària de la Terra estan en òrbita al voltant d'estrelles nanes vermelles, molt més petites i més fredes que les nostres. Per estar a la zona habitable, els planetes necessiten estar molt més a prop de les seves estrelles del que estem nosaltres respecte al Sol.

No obstant això, el problema és que les nanes vermelles poden produir una emissió de raigs X significativa, i sovint tenen grans erupcions de radiació i erupcions de partícules en les anomenades ejeccions de massa coronal (CME, per les sigles en anglès). Per tractar d'avaluar el risc, Guenther i els seus col·laboradors estan monitoritzant intensament les estrelles de poca massa on podrien produir-se les flamarades.

El passat mes de febrer, l'equip dirigit per Guenther va observar una flamarada gegant de l'estrella AD Leo, situada a 16 anys llum de distància en la constel·lació de Leo. AD Leo té un planeta gegant que orbita a 3 milions de quilòmetres de distància (50 vegades més a prop que la Terra del Sol), i pot tenir mons de la grandària similar a la de la Terra més allunyats en la seva zona habitable.

Els astrònoms estan treballant per establir el que la ràfega li va fer al planeta gegant i qualsevol planeta hipotètic més allunyat. Els seus resultats inicials suggereixen que el planeta gegant no es va veure afectat, i que, a diferència dels esdeveniments similars al Sol, la flamarada de radiació no va anar acompanyada per un CME.

«Els astrònoms estem realitzant un esforç global per trobar mons semblants a la Terra, i per respondre a l'antiga pregunta de si estem sols a l'Univers. Amb esclats esporàdics de raigs X forts, el nostre treball suggereix que els planetes al voltant de les estrelles més comunes de poca massa no són llocs ideals per a la vida, almenys en terra ferma», assegura el doctor Eike Guenther.