Concurs de colles improvisades a Portbou

Aplec de Portbou



Aquest diumenge, 12 d'agost, Portbou celebra el 48è Aplec de la sardana amb un concurs de colles improvisades amb entrada lliure. Exhibició de punts lliures i lluïment de la colla de sardana esportiva Mans Amigues, de Cassà de la Selva. A més, s'hi estrenaran dues sardanes, Portbou, de Jaume Cristau, i Sardanes i Tramuntana, de Josep A. López. Hi actuaran les cobles Genisenca, Foment del Montgrí i Ciutat de Girona, en sessions de matí i tarda, a la Rambla de Catalunya.



So de Cobla a Palamós



Aquest passat dimecres va començar oficialment a Palamós la segona edició del festival Amb So de Cobla, l'únic dedicat a la nostra formació musical més característica. El seu objectiu és que la sonoritat dels instruments de cobla superi aquesta convencionalitat per mostrar la riquesa sonora que té, més enllà de la sardana. Per això s'hi presenta amb nous formats i nous ritmes. En aquest sentit, s'hi estrenen dues propostes: Kirineoc, de la Sant Jordi-Ciutat de Barcelona amb el músic basc Kepa Junkera, i The Cobla Sound Fanfare, en què s'interpreten diversos gèneres musicals (ixie, funk, bossa, samba, pasodoble, klezmer...) en format cercavila.

Així mateix, el festival també compta amb la reposició del Triple Picat, la producció especial que va servir per cloure Figueres com a Capital de la Sardana 2017. L'altra propostes és el nou projecte de la Cobla Catalana de Sons Essencials, Si són flors, floriran.

Amb So de Cobla és el primer festival dedicat només al so de la cobla. Es va encetar a Palamós l'any passat amb actuacions d'artistes coneguts com els cantautors Cris Juanico o Roger Mas, però també La Bisbal Jove, Jordi Molina o la celebració de l'Aplec. La primera edició va tenir molt bona acollida i d'aquí l'impuls d'aquest segon any. És important que el sardanisme doni suport a l'esdeveniment per assegurar de nou el seu èxit i permeti consolidar-lo i ampliar-lo.

Aquest festival està impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palamós, juntament amb l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, i compta amb el suport de la Confederació Sardanista de Catalunya. El produeix DDM Visual i en són mitjans col·laboradors TV3 i Catalunya Ràdio.



Gegantó Pep Ventura



Amb motiu de bicentenari del naixement de Pep Ventura es va construir un gegantó amb la figura de tan excel·lent músic. Ara el Foment de la Sardana de Figueres n'ha fet la seva figura en petit. Per si algú està interessat a tenir un gegantó Pep Ventura a casa seva, en record del seu bicentenari, el pot encarregar, ja que es posa a la venda per encàrrec. Us podeu dirigir a l'adreça de correu electrònic fomentsardana@gmail.com.