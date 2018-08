El Parc Nacional d'Aigüestortes, a un pas de poder ser reconegut Reserva Starlight

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici encara la recta final per ser reconegut com a Reserva i Destinació Turística per la Fundació Starlight, vinculada a la Unesco. El Parc ja ha superat pràcticament tots els tràmits, que es van iniciar el 2016 i van culminar amb la visita dels auditors aquest mes de juny. Aquests van realitzar un informe favorable de la candidatura del Parc Nacional, que acredita el territori com a zona d'una qualitat del cel i un exemple de protecció i conservació. Ara, s'està a l'espera d'un darrer tràmit administratiu per aconseguir el certificat. Les impressions de la direcció del Parc són bones i confien a rebre'l aquest mes d'octubre.

Per aconseguir aquestes acreditacions, s'han estat fent mesuraments per avaluar la qualitat del cel nocturn i també els nivells d'emissió acústica dins del Parc Nacional i la zona perifèrica. Aquesta certificació contribuirà a ampliarà el ventall d'activitats a la zona del Parc i s'espera que generi activitat econòmica a través del turisme astronòmic. Actualment hi ha 10 Reserves Starlight al món i una d'elles és la del Montsec, a Catalunya.

El territori del Parc Nacional, que afecta 10 municipis de 4 comarques diferents (Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Val d'Aran), va rebre a mitjans de juny la visita d'auditors de la Fundació Starlight de la Unesco.