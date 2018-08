La parròquia de Santa Eugènia tindrà una nova imatge de la seva patrona

La Parròquia de Santa Eugènia de Ter fins ara no tenia cap imatge de la seva patrona. A partir de l'11 de setembre, dia de Santa Eugènia i també dia de Festa Major del barri gironí que rep el mateix nom, s'inaugurarà la nova escultura de terracota dissenyada i elaborada per l'artista i professor de l'Escola Bell-lloc de Girona, Pere Romagosa, a més de preparar també una imatge en ferro «corten» que decorarà la façana exterior de l'edifici i que s'espera tenir llesta també per la cita. Romagosa va ser escollit per part del cèlebre escultor Domènec Fita amb qui sempre ha tingut una relació molt estreta, tant en l'àmbit personal com professional.

El patró de l'església des de fa gairebé dos anys, Josep Maria Camprubí, explica que el projecte d'incorporar la figura de la santa en format escultòric va sorgir el desembre passat, fruit del desig de comptar amb una imatge de Santa Eugènia que completés el valor religiós de l'edifici, ja que fins aleshores només tenien un quadre «precari» de la patrona. La creu que presideix l'església la va elaborar el prestigiós escultor Domènec Fita, artista de gran recorregut a qui li van demanar consell per elaborar la imatge de la patrona. Fita els va respondre que no es podria fer càrrec del projecte però que els delegaria la persona adequada: en Pere Romagosa.

L'any passat Girona va commemorar el 90è aniversari de l'escultor gironí Domènec Fita a partir de diverses exposicions i actes celebrats a la capital gironina. Algunes de les seves produccions han estat el El Crist Jacent i les escultures de Sant Narcís i Sant Joan de la Catedral de Girona, diferents obres de la Sagrada Família i molta obra integrada en diversos edificis gironins, entre altres creacions.

Per connectar millor amb la iniciativa d'incorporar l'escultura de la santa, el rector de la parròquia narra breument la seva vida. «Les dades que tenim d'ella és que era una filla d'un governador romà que el van destinar a Egipte. A Egipte la seva família li buscava un pretendent però ella no volia casar-se i llavors va decidir entrar en un convent. Perquè no la busquessin, es va fer passar per un home en un convent masculí fins a arribar a assumir el càrrec d'abat. Llavors va haver-hi un problema i acusaven a la jove emmascarada. Per defensar-se, va demostrar que aquella acusació era falsa, ja que ella no era un home sinó una dona. Aleshores es va descobrir la seva identitat i finalment va morir màrtir».



L'encàrrec

«M'agrada molt dibuixar, que és on es reflecteix l'ànima i la cal·ligrafia de cada persona, dibuixar és un llenguatge, la base que ho aguanta tot», afirma Romagosa. L'artista reconeix que per imaginar a Santa Eugènia, va haver de realitzar molts dibuixos previs, una pràctica que comparteix estretament amb Fita. Romagosa no s'ha basat en cap imatge prèvia per se, sinó que ha creat des de zero la figura de la santa: «Amb el rostre, havia de demostrar que no es veiés clarament si era un home o una dona. La santa sosté una palma, símbol del martiri, i un llibre amb l'alfa i l'omega que representa la Bíblia. El cluquet d'ull és la semblança entre la lletra omega i el Pont del Dimoni de Girona que s'està restaurant i que té a veure amb la santa». La seva primera elaboració va ser una maqueta petita de fang de 20 centímetres. L'escultura oficial que es col·locarà a l'interior de l'església mesura 1,30 metres i està feta artesanalment amb terracota i tenyida de to granat sobre una fusta de pi. A més d'aquesta figura, a la façana donarà la benvinguda una Santa Eugènia de ferro de tipus «corten». «Amb aquesta escultura de ferro es nota molt la influència de Domènec Fita per l'ús de la línia», subratlla Romagosa. «L'objectiu és inaugurar la nova imatge de la santa el proper 11 de setembre, sobretot la figura interior que ja tenim i espero que també estigui l'exterior que s'està acabant d'elaborar», apunta el rector.



Trajectòria de Romagosa

Pere Romagosa, sota el pseudònim d'Isaac d'Aiguaviva, és originari d'Aiguaviva. «Jo vivia a una masia i des de petit que dibuixava gats, gallines, el que fos del món de pagès. Després pujava a Montjuïc a ensenyar-li els dibuixos a Domènec Fita amb qui des de sempre he tingut un vincle molt familiar», explica Romagosa. Apassionat del dibuix i del món de l'art en general, Romagosa va estudiar Belles Arts i fa una trentena d'anys que és professor de l'Escola Bell-lloc.

En els últims deu anys del taller Estudi d'art de Montjuïc on Fita feia classes, Romagosa l'ajudava. A més a més, fa deu anys que també imparteix classes d'art a l'escola Riu d'art de Riudellots. L'artista reconeix que ha dedicat la major part de la seva vida a la docència: «M'agrada molt despertar la gent, em fascina descobrir les seves inquietuds». A banda de l'art, la música és una altra de les seves grans passions.