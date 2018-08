La històrica gimnasta Liasan Utyasheva visita Girona

L'exgimnasta i presentadora de televisió russa Liasan Utyasheva ha estat de visita fugaç a Girona. La russa, que té més de 3,6 milions de seguidors a les xarxes socials, va compartir una fotografia al peu de les escales de la Catedral divendres a la tarda que ha rebut més de 130.000 likes. A més, en el seu stories es va poder veure com va quedar subjugada per la bellesa dels Jardins de la Francesa i pels carrerons del Barri Vell, on va passejar amb bicicleta amb el seu fill. Utyasehva va ser una dels guanyadores de l'or en els Mundials de Madrid de 2001, malgrat que després el seu equip va ser desqualificat pels positius d'Alina Kabaeva i Irina Txatxina. Utyasheva és, a més dos cops, campiona d'Europa per equips.