Les persones que dormen més de vuit hores tenen més risc cardiovascular

Un gran estudi dirigit per la Universitat de Keele, al sud del Regne Unit, ha revelat que dormir més de vuit hores està vinculat a un índex de mortalitat i risc cardiovascular més alt que el que tenen els que que dormen menys de set hores. De fet, els resultats destaquen que una durada del son de deu hores està relacionada amb un 30% més de risc de morir en comparació a dormir durant set hores.

L'estudi, publicat a la revista especialitzada Journal of the American Heart Association, va examinar el vincle entre el son i la malaltia cardiovascular i la mortalitat en més de tres milions de participants. Aquesta recerca va trobar que una durada del son de deu hores es relaciona concretament amb un augment del 56% en el risc de mortalitat per accident cerebrovascular i del 49% en el risc de mortalitat per malaltia cardiovascular.

Els investigadors de la Universitat de Keele, juntament amb col·legues de la Universitat de Manchester, la Universitat de Leeds i la Universitat d'East Anglia, van revisar 74 estudis analitzant la mortalitat i els resultats cardiovasculars per informar-se sobre la durada del son i la qualitat del son adequades.

Amb totes aquestes dades van descobrir que la mala qualitat del son s'associa a un augment del 44% de les malalties coronàries.



«Un impacte en la salut pública»

L'investigador principal de l'estudi, el doctor Chun Shing Kwok, que treballa amb el professor Mamas Mamas a l'Institut de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Keele, explica que aquest estudi «té un important impacte en la salut pública perquè demostra que dormir massa és un marcador de risc cardiovascular elevat». Segons el seu parer, les troballes «tenen implicacions importants perquè els metges hauran de prestar més atenció a les consultes tant a la durada del son dels pacients com a la seva qualitat. Si es troben patrons de son excessius, particularment durades perllongades de vuit hores o més, els metges haurien de considerar detectar factors de risc cardiovascular adversos i apnea obstructiva del son».

L'anàlisi suggereix que els patrons de son excessius són un marcador de risc cardiovascular elevat. Els resultats mostren que dormir més de la durada recomanada de set o vuit hores pot estar associat amb un grau moderat de dany, en comparació d'aquells que dormen períodes més curts. En aquest sentit, el doctor Kwok coincideix que «el missatge important és que el son anormal és un marcador de risc cardiovascular elevat i s'ha de tenir més en compte durant les consultes amb els pacients».

Aquest expert explica que la quantitat i qualitat del nostre son «és complexa» i sobre ella existeixen influències culturals, socials, psicològiques, conductuals, fisiopatològiques i ambientals, «com la necessitat de cuidar nens o familiars, patrons irregulars de torns de treball, malalties físiques o mentals i la disponibilitat de productes i estímuls durant les 24 hores a la societat moderna».