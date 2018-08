«Campeones», «Handia» i «Todos lo saben» competiran per l'Oscar

Campeones (Javier Freser), Handia (Jon Garaño i Aitor Arregui) i Todos lo saben (Asghar Farhadi), són les tres pel·lícules espanyoles preseleccionades per representar Espanya en la 91a edició dels Premis Oscar en la categoria de «Millor pel·lícula de parla no anglesa». La cinta finalment seleccionada es coneixerà el pròxim 6 de setembre. El president de l'Acadèmia, Mariano Barroso, va realitzar ahir la lectura de les tres cintes preseleccionades, acompanyat de la notària Eva Sanz del Real.

La preselecció s'ha produït entre un total de 43 llargmetratges, que s'han pogut veure o es veuran entre l'1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018. L'any passat, els tres llargmetratges inclosos en aquesta preselecció van ser 1898. Los últimos de Filipinas, dirigida per Salvador Calvo; Abracadabra (de Pablo Berger) i la catalana Estiu 1993 (de Carla Simón), sent aquesta última la triada finalment per als Oscars. No obstant això, la pel·lícula catalana no va aconseguir colar-se entre les favorites de l'Acadèmia de Hollywood. Fins ara, només quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó en la categoria de «Millor Pel·lícula de parla no anglesa»: Volver a empezar, de José Luis Garci; Belle Époque, de Fernando Trueba; Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar; i Mar adentro, d'Alejandro Amenábar.

Campeones, dirigida per Javier Fesser, s'ha convertit en la pel·lícula espanyola més taquillera de l'any, amb 17,4 milions d'euros recaptats fins a principis de juliol i més de tres milions d'espectadors. Es tracta d'una comèdia que aborda el món de les persones amb discapacitat intel·lectual a través d'un entrenador professional de bàsquet i «analfabet emocional» que té la missió d'entrenar un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual. El repartiment està encapçalat per Javier Gutiérrez, juntament amb un grup d'actors debutants amb discapacitat intel·lectual.

Handia, cinta rodada en basc, es va convertir en la gran guanyadora de la 32 edició dels Premis Goya després d'aconseguir un total de 10 premis, la majoria de caràcter tècnic, dels 13 pels quals competia. És el tercer film més premiat de la història dels premis patris, juntament amb La isla mínima i Blancanieves, i només per darrere de Mar adentro i Ay Carmela!. La pel·lícula narra la història del gegant d'Alzo, un personatge real del País Basc del segle XIX, i del seu germà, amb el qual viatja per Europa cobrant diners a aquella gent que vol observar l'«home més gran de la Terra». Finalment, Todos los saben arribarà als cinemes espanyols el proper 14 de setembre dirigida pel doblement oscaritzat director iranià Asghar Farhadi. Està protagonitzada pels també oscaritzats Javier Bardem i Penélope Cruz. Juntament amb ells, completen el repartiment actors de la talla de Ricardo Darín, Bárbara Lennie o Inma Cuesta. La cinta, presentada en el passat festival de Canes, es va rodar a diferents localitzacions de Madrid i narra la història de Carolina, una jove que viatja amb la seva família des de Buenos Aires al seu poble natal a Espanya per a una celebració. El que havia de ser una breu visita familiar es veurà trastocada per uns esdeveniments imprevistos.



Reaccions d'agraïment

Javier Fesser, director de Campeones ha manifestar ahir la seva alegria després de l'anunci, que va definir com un «regal». «Com més local és una pel·lícula, més interès pot tenir fora d'Espanya», va reflexionar. «No crec que el punt d'inclusió suposi un avantatge ni tampoc crec que sigui un valor afegit. El que mes m'ha donat aquesta pel·lícula és saber que a qui la veu, el fa feliç», va assenyalar Fesser.

De la seva banda, el codirector de Handia, Aitor Arregi, va comparar el recorregut de la seva pel·lícula, amb la selecció de Croàcia en el passat Mundial de futbol celebrat a Rússia. «No som la ventafocs, però mai hem estat els favorits de res», va afirmar. «M'agrada que hi hagi una Croàcia a la final del Mundial, cal insistir-hi», va afegir Arregi. El productor de Todos lo saben, Álvaro Longoria, va assegurar que als Estats Units apunten a la cinta espanyola, dirigida per Asghar Farhadi, com a favorita per guanyar l'Oscar, i confia que el seu «dream team» d'actors ajudi a convèncer els acadèmics.