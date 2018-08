L'actriu Robin Wright es casa en secret amb el jove francès Clément Giraudet

L'actriu Robin Wright es va casar el passat cap de setmana amb una cerimònia íntima i sobre la qual s'han donat a conèixer pocs detalls. Es desconeix el lloc, el dissenyador del vestit o el nombre de convidats i, de moment, només ha transcendit una fotografia de la celebració. El que sí se sap és que la guanyadora del Globus d'Or per la seva interpretació de Clara Underwood a la sèrie de Netflix House of Cards -que el pròxim mes de novembre estrenarà la seva última temporada- s'ha casat amb el jove francès Clément Giraudet, gerent de relacions públiques de la firma de moda Yves Saint Laurent. La parella s'hauria conegut l'any passat, durant el Festival de Canes. Giraudet i Wright s'han deixat veure aquest estiu per la costa italiana. També s'ha mostrat amb els fills de l'actriu en alguns esdeveniments públics com un partit de futbol del París Saint Germain contra el Bayern de Munic. Wright va estar casada 14 anys amb l'actor Sean Penn, amb qui va tenir dos fills Dylan, de 26 anys, i Hopper de 24. La parella es va divorciar el 2009.