Montserrat Torrent exhibeix la seva veterania tocant l'orgue a la Catedral

El mite vivent entre els organistes catalans i fundadora de l'Escola Catalana d'Orgue, Montserrat Torrent, va oferir ahir al vespre una vibrant actuació a la Catedral de Girona, en el marc de la 18a edició del cicle que organitza cada any l'Associació Catalana de l'Orgue. El concert de Torrent, de 92 anys i nascuda a Barcelona, va comptar amb un repertori format per peces clàssiques del mestre valencià del barroc, Joan Cabanilles, de l'alemany Samuel Scheidt i J.S. Bach, així com obres més modernes, compostes pel basc Jesús Guridi, el català Benet Casablancas i l'italià Mateo Bonfiglioli.