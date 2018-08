Mor Aretha Franklin, la reina del Soul, als 76 anys

La cantant Aretha Franklin ha mort aquest dijous, als 76 anys. Nascuda el 1942 a Memphis (Tennessee, EUA), Franklin portava a la música des dels anys 50 i compta amb grans èxits com "Respect" i "Spanish Harlem", a part d'haver guanyat divuit premis Grammy.

El 1979 va rebre la seva estrella al Passeig de la Fama d'Hollywood i, el 1987, va ser la primera dona que va ingressar al saló de la fama del "rock and roll". A més, va cantar en la cerimònia d'investidura com a president de Barack Obama (2009-2017) al gener de 2009, de la mateixa manera que ho havia fet abans a la de Bill Clinton (1993-2001).

La seva última actuació va ser al novembre de 2017 en un concert a Nova York de la Fundació Elton John per a la lluita contra la sida. Al març d'aquest any, Franklin va cancel·lar dos concerts a Nova Jersey per "recomanació mèdica", segons va indicar llavors el seu equip.