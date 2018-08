S'aproxima una «apocalipsi postantibiòtic»

La resistència als antibiòtics, que causa 700.000 morts anuals a tot el món, pot suposar «el final de la medicina moderna». Ho ha dit Sally Clara Davies, directora mèdica d'Anglaterra, que recentment va instar els líders mundials a afrontar l'amenaça de la creixent resistència als antibiòtics i evitar així el que va batejar com a «apocalipsi postantibiòtic». Davies ha subratllat que sense medicaments eficaços per combatre les infeccions hauríem de començar a oblidar-nos d'intervencions mèdiques comunes com les cesàries o la col·locació de pròtesis de maluc. «La medicina de trasplantaments seria cosa del passat», ha indicat a The Guardian.

No anem per bon camí per evitar el gran desastre, que pot arribar a costar-nos d'aquí al 2050 ni més ni menys que 10 milions de vides humanes. El problema és que ens hem topat amb el mercat. La investigació per al desenvolupament de nous super antibiòtics ha deixat de ser rendible. És el que esgrimeix Novartis, líder suís del sector. Tal com informa la Tribune de Genève, Novartis va tancar el centre que té a Emeryville (Califòrnia) dedicat a la investigació antibacteriana. La directora executiva del centre, Jehn Leeds, va explicar que la indústria farmacèutica està «en un carreró sense sortida» a l'hora de portar nous antibiòtics. Va afegir que «el model comercial per als antiinfecciosos afronta un desafiament crític». No guanyen diners amb ells.

Els preus al mercat són baixos, a això cal sumar la competència dels genèrics, de les còpies i, a més, els metges tracten de restringir el consum perquè el pacient no desenvolupi resistència. Leeds va afegir que, d'ara endavant, la companyia «prioritza» aquelles àrees «on creiem que estem millor posicionats per desenvolupar medicaments innovadors». Medicaments que sí que els donaran donen diners. Per exemple la nova teràpia gènica contra el càncer. Aquest és el camí per guanyar diners. O produir medicaments contra la disfunció erèctil o el colesterol. També.

El problema és que Novartis no és la primera farmacèutica ni serà l'única a abandonar aquest mercat, malgrat que el 2016, al Fòrum Econòmic de Davos va signar amb altres companyies una declaració comprometent-se a desenvolupar nous tipus d'antibiòtics. Per fortuna, hi ha altres grans firmes, com GlaxoSmithKline, Pfizer i Johnson & Johnson, que mantenen el seu compromís i encara investiguen.

Els funcionaris de l'Organització Mundial de la Salut estan molt preocupats. Com solucionar-ho? Què fer? Doncs, entre les primeres mesures, hi ha «incentivar les empreses per romandre en el mercat». En plata: pagar a les farmacèutiques amb fons públics. Estem a les seves mans. És això o l'apocalipsi postantibiòtic.