L'aplec de Sant Hilari arriba a la trentena

Aplec de sant hilari



El pròxim diumenge, dia 19, se celebra el 30è Aplec de la Sardana de Sant Hilari Sacalm. La cita tindrà lloc a la cèntrica plaça Gravalosa i hi actuaran les cobles: Ciutat de Girona, La Flama de Farners i La Principal de Cassà. Aquest any s'han posat dues sardanes del compositor de Sant Hilari Antonio Miralpeix, i també en tocaran algunes, del compositor de Sant Hilari Miquel Tudela (1927, Beniganim – Vall d'Albaida- 2011 Sant Hilari Sacalm).

La primera sardana que posa XXX (obligada) que interpretarà La Principal de Cassà serà la sardana Ripoll XXV Aplec obligada de tible i tenora, justament d'en Miquel Tudela. A més s'estrenarà una sardana amb el títol de L'amic Torres que ha compost Pere Vilà Ayats (Barcelona, 1943) i és dedicada al Sr. Torres, que fa molts anys viu a Sant Hilari efectuant la seva tasca de practicant i essent estimat per tots els vilatans i participant amb molts dels esdeveniments culturals que al llarg de l'any s'organitzen a la població.



Ens han deixat



El passat dia 2 d'aquest mes ens va arribar la trista notícia de la mort d'en Manel Miralles i Barnada. En Manel va néixer a Cassà de la Selva el 4 de novembre de 1927 i va ser una persona amb moltes inquietuds, sempre vinculats a la vida de la vila: excel·lent fotògraf, mestre de català i implicat en un munt d'activitats de voluntariat.

En una de les tasques que més va destacar va ser en el món de la sardana. L'any 1943 ja va fundar una colla sardanista Rebrolls de Primavera que va participar amb notable èxit als campionats d'aquella època.

El 1975, un grup d'entusiastes - en Manel entre els capdavanters -, preocupats per les poques sardanes que es tocaven a Cassà, varen fundar l'agrupació Amics de la Sardana, que de seguida va agafar una gran empenta. En Manel, home bo, seriós, treballador i perfeccionista d'allò més, hi va estar molts anys com a monitor, secretari i participant en el munt d'activitats de l'entitat sardanista: Nits dels músics, cursets, trobades infantils, concerts, festes populars i un llarg etcètera.

L'any 1987 se li va retre un emotiu homenatge, per la seva dilatava trajectòria a favor de la sardana amb presència dels seus excompanys de la colla Rebrolls de Primavera. Sens dubte els sardanistes de Cassà i arreu el trobaran molt a faltar.

També hem de lamentar la pèrdua de Manel Comadevall (a la imatge, tocant la trompeta), una excel·lent persona i un gran instrumentista de trompeta. En Manel va néixer fa 84 anys a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona). Començà la seva vida musical com a membre de la cobla-orquestra Els Angelets. Va passar després a La Selvatana i el conjunt Els Supers, més tard estigué integrat a La Principal de la Bisbal (70-72) i tot seguit entrà a la Meravellla, com a instrumentista de trompeta i des de 1987 ha estat representant i responsable màxim.

Com bé va deixar escrit Eugeni Molero: «Escoltant Manel Comadevall hom s'adona del que hauria pogut arribar a fer aquest home, amb les seves condicions, amb les seves possibilitats, dedicat a un sol gènere i convertit en especialista rigorós, ben segur hauria esdevingut, un trompetista de vàlua extraordinari per dedicar-se al conreu de la música clàssica». Al marge de les seves qualitats musicals, en Manel va ser un home afable, cordial i empàtic

Reposin en pau, mentre els tenim en el nostre record.



Rumba i cobla



Gazpacho, el primer grup de rumba catalana de les comarques gironines i a punt de fer 20 anys de carrera i voltar per mig món, ens presenten el seu quart treball discogràfic titulat De Copblas, on es pot escoltar una fusió de sons de la Cobla Bisbal Jove, dirigida per Xavi Molina, amb els temes emblemàtics de la banda com Pásame la sal, De colores, Estanislao, alguna versió com Paraules d'amor, Un velero llamado libertad de Perales, Lágrimas negras o un tema dels Umpah-pah, Els rostolls de l'Angelina (la catximba). Ja han fet diverses actuacions, la darrera a Cassà de la Selva i qui vulgui els pot contractar.



dos concursos



Demà dissabte, dia 18, se celebren en dues de les nostres poblacions sengles concursos de colles sardanistes. Cal reconèixer que abans n'hi havia més, no obstant això, en diverses localitats encara se segueixen programant i executant els concursos, dissabte doncs són Llançà a la tarda i Roses, a la nit, on es desenvoluparan aquests concursos.