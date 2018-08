L'amor i la sexualitat, companys de ruta

Des de fa temps apareixen en els mitjans

de comunicació dades que mostren

que les relacions sexuals, en l'etapa de l'adolescència i joventut, han augmentat de manera considerable.

Les dades, l'observació de la realitat, les manifestacions sinceres de molts joves en relació amb la sexualitat ens exigeixen una reflexió profunda de les

causes, feta amb serenor i amb el desig d'exercir la nostra responsabilitat com a pares, educadors, responsables d'institucions socials, creadors d'opinió, responsables de la Pastoral de Joventut, catequistes, preveres... Estic convençut que, encara que sovint no es manifesti amb veu alta, a tots ens preocupa o ens hauria de preocupar.

És una realitat en la vida dels joves d'avui, com en els de tots els temps, la vivència d'una barreja entre l'amor i la sexualitat. L'experiència afectiva sexual és molt complexa, i més quan s'està en procés de maduració i de

creixement. És evident que ens anem desenvolupant en relació amb els altres, i és en aquest context de relacions que la sexualitat comença a esdevenir més protagonista. Els impulsos sexuals van agafant protagonisme en una vida que té necessitat d'expressar-se.

Cal notar la diferència entre genitalitat i sexualitat. La genitalitat es refereix als òrgans sexuals; la sexualitat engloba una manera de «ser», «de sentir»,

«d'expressar-se». L'amor parteix de l'experiència profunda de sentir-se estimat, i va madurant

en les diverses etapes de creixement i aprofundiment fins a la màxima expressió de l'amor oblatiu en el matrimoni, de l'amor que s'ofereix sense esperar res a

canvi, i arriba fins al perdó com a seva màxima manifestació.

Cal que l'amor i la sexualitat cerquin un equilibri sa i es visquin en harmonia. Aquesta v vència humana que ha de generar tanta alegria com són l'amor i la seva expressió sexual pot arribar a ser font de desconsol i de molta tristesa. Estem cridats, des de la nostra condició de criatures de Déu, a cercar un equilibri i sintonia entre l'amor i el sexe. Déu ens ha fet capaços de sentir [...] (extret del Full Parroquial).