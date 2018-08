La religió viscuda per la comunitat hondurenya instal·lada a Girona

Segons els càlculs realitzats pel consolat hondureny a Barcelona, a la província de Girona hi viuen uns 30.000 hondurenys, molts dels quals no figuren en el cens perquè no estan empadronats. Posant el focus a la capital gironina, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) calcula que la comunitat hondurenya és el col·lectiu estranger més nombrós. La religió més seguida pel poble hondureny és el cristianisme en dues de les seves branques: el cristianisme catòlic i el cristianisme protestant evangèlic. Les dues tendències religioses són presents a Hondures però també a Girona, on els fidels assisteixen a diferents esglésies de la ciutat per tal de poder manifestar la seva fe i seguir realitzant els seus rituals.

Josep Maria Camprubí, rector des de fa gairebé dos anys a l'església de Santa Eugènia, explica que la comunitat llatina catòlica sol assistir a dues de les seus religioses de la ciutat: la parròquia de Santa Eugènia i l'església del Sagrat Cor. Camprubí destaca que «s'ha creat una petita comunitat que assisteix a la parròquia els diumenges a dos quarts de deu del matí, ja que la missa es fa en castellà, on la majoria són hondurenys, tot i que també hi ha gent procedent de Colòmbia i de Nicaragua».

A banda de la missa dels diumenges, el mossèn indica que una altra de les celebracions que fa la comunitat llatina a l'església és la Novena de Nadal: «Es tracta d'una festa que reuneix a tots els fidels, sobretot als nens, nou dies abans de Nadal. A la celebració s'ensenyen i es canten nadales, tant d'aquí com d'allà, acabant la sessió amb un petit refrigeri i rebent un petit regal el darrer dia». Camprubí reconeix algunes diferències entre com es viu la fe catòlica a aquí i com la viuen les persones procedents d'Amèrica del Sud: «Els llatins són molt expressius, tenen un aire més espontani que fa que la celebració sigui més alegre. Són molt més participatius i fan diferents cants al llarg de la missa». A Santa Eugènia, la persona que s'encarrega de preparar els càntics i animar els assistents és J. Enrique León, de procedència colombiana. «A la missa dels diumenges hi venen persones joves, nens i famílies senceres, mostrant un sentiment encoratjador cap a la fe. En canvi, a nosaltres ens falta que vingui tota una generació jove, falta continuïtat», confessa el rector, afegint que la presència llatina a la celebració és molt enriquidora, ja que «ens dona una lliçó de com compartir, ser oberts i integrar valors».



Església Elim de Girona

L'altra de les branques del cristianisme més seguides pel poble hondureny és l'església protestant de corrent evangèlic. La seu de Girona que ho celebra és l'Església evangèlica Elim Pentecostal que, al seu torn, integra unes vint nacionalitats diferents. L'Església Elim és una església universal present a molts països, arribant a comptabilitzar uns 9.000 centres arreu del món, segons informa Jimmy Herrera, rector de l'església Elim a Girona des de fa tres anys. Herrera va arribar a Espanya procedent de Talanga, Honduras, l'any 2002 amb l'objectiu d'intentar millorar la seva qualitat de vida. L'actual rector es va començar a involucrar al món de l'església al cap de dos anys d'arribar al país. Fernando Ramírez, membre de l'església i responsable de realitzar classes al voltant de la Bíblia, afirma que es tracta d'una devoció universal, on al centre hi ha la figura de Jesús. Herrera descriu el moviment evangèlic com una creença que es pren «la paraula de Déu fidel i digna. No necessitem adorar imatges, ja que simplement creiem i tenim una relació personal i diària amb Déu. A més a més, no bategem als bebès al poc de néixer, sinó que ho fem de forma submergida quan la persona ho desitja, tal com ho va fer Jesús». Camprubí apunta que a diferència de l'església Elim, tant l'església de Santa Eugènia com la del Sagrat Cor han incorporat la imatge de Nuestra Señora de Suyapa, la patrona d'Honduras.

Els rituals per part de l'església Elim es reparteixen de dijous a diumenge: els dijous es fa un culte a l'oració, els divendres les reunions estan dedicades als adolescents, els dissabtes als joves i els diumenges és el dia de més participació amb una reunió general. Herrera afegeix que també es fan reunions a les llars en petits grups entre deu i dotze persones.