El sorprenent canvi físic de Kiko Rivera després d'aprimar-se 42 quilos

Kiko Rivera està més feliç que mai amb el seu nou físic. No és la primera vegada que el fill d'Isabel Pantoja presumeix orgullós del seu nou cos a les xarxes socials, però en aquesta ocasió ha volgut fer-ho de la manera més especial després de complir-se el primer aniversari des que va decidir començar la seva nova vida.



Per a això, Kiko Rivera ha publicat una sorprenent imatge en la qual mostra com ha canviat en aquest últim any, després d'haver aconseguit perdre 42 kg i després d'apostar per la seva salut i una vida molt més saludable, demostrant que qui vol pot i que ell ha aconseguit assolir la seva meta després de molt esforç i sacrifici.





No obstant això, la baixada de pes no és l'única diferència del físic de Kiko Rivera en l'últim any. Com podem veure a la imatge i com ja ha mostrat en ocasions anteriors, el fill de la tonadillera ha decidit cobrir-se el seu pit amb tinta en homenatge a les seves dues filles petites, Ana i Carlota.Al costat de una altra imatge en banyador, Kiko Rivera ha volgut llançar un missatge motivador als seus seguidors animant-los a estimar el seu cos i a mostrar-sense complexos.