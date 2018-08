Asia Argento, pionera del Me Too, acusada d'agredir sexualment un adolescent

L'actriu i directora Asia Argento, una de les primeres que el passat any va acusar Harvey Weinstein i que va encapçalar el moviment #MeToo, hauria pagat 380.000 dòlars (330.000 euros) a un jove actor que la va acusar d'agredir-lo sexualment quan tenia només 17 anys, segons assegura The New York Times. Segons els documents obtinguts per aquesta publicació, Argento va acordar pagar aquesta quantitat el novembre passat a Jimmy Bennett, l'actor que va interpretar el fill de l'actriu l'any 2004 a El corazón es mentiroso.

Suposadament, Bennett va tenir una reunió amb Argento en una habitació d'hotel a Califòrnia el maig del 2013, quan li faltaven dos mesos per complir els 17 anys, i assegura que el va agredir sexualment. L'advocat de Bennett va notificar a Argento que li reclamaria 3,5 milions de dòlars per danys i perjudicis, impacte emocional, salaris perduts, assalt i agressió. Els ingressos de Bennett van caure de 2,7 milions en els cinc anys anteriors a la mitjana de 60.000 des de llavors, segons els documents. Bennett atribueix la caiguda dels seus ingressos al trauma de la trobada sexual amb Argento.

El diari també cita una carta de l'advocada d'Argento que detallava tant l'acord monetari com un cronograma de pagaments destinats a «ajudar el Sr. Bennett». Bennett, que ha fet feina com a actor a Hollywood des que tenia 6 anys, ha aparegut en pel·lícules com La morada del miedo, Firewall, Poseidón i Hostage.