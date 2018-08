El Festival Torroella tanca amb 9.088 espectadors i un 89,8% d'ocupació

La 38a edició del Festival Torroella de Montgrí, que va arrencar el passat 1 d'agost, ha tancat amb 9.088 espectadors i un 89,8% d'ocupació, a més d'esgotar localitats en sis dels concerts oferts, segons va informar ahir l'organització del certamen en un comunicat. Una de les propostes que van penjar el cartell d'aforament complet va ser el concert de clausura, celebrat diumenge al vespre i a càrrec de la PKF-Prague Philharmonia, que va oferir un monogràfic dedicat a Ludwig van Beethoven.

També l'homenatge al compositor Joan Cererols en el 400 aniversari del seu naixement protagonitzat pel cor britànic Tenebrae i que va tenir lloc el passat 8 d'agost, o la vetllada de música de cambra amb The Brahms Project i la contrabaixista Uxía Martínez Botana han exhaurit les entrades en aquesta 38a edició de la cita. Un dels noms que no ha faltat a la seva cita anual és el del pianista Joaquín Achúcarro, que en aquesta ocasió va visitar el festival per oferir un recital en què ret homenatge a Claude Debussy, en el centenari de la mort del gran compositor francès.



La música popular

Aquesta edició del Festival de Torroella de Montgrí ha fixat enguany el seu punt de mira en els compositors que han buscat en la música popular i folklòrica la font d'inspiració. Part dels 14 concerts de què ha constat l'edició d'aquest any, que va inaugurar l'Accademia Bizantina amb un programa de música barroca italiana amb la contralt Delphine Galou, han inclòs obres de compositors que van inspirar-se en la música tradicional dels seus països per crear la seva obra, com l'hongarès Béla Bartók, els txecs Antonín Dvorák o Leos Janácek, els espanyols Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo o el polonès Frédéric Chopin, qui amb el seu piano reivindicava l'esperit de la seva Polònia natal.

La música antiga ha tingut així mateix protagonisme al Festival amb cinc concerts, dos d'aquests monogràfics dedicats a Bach que han estat protagonitzats per Dunedin Consort i el grup Gli Incogniti que dirigeix la violinista Amandine Beyer, tot proposant un programa basat en obres l'atribució de les quals a J. S. Bach no està provada.



Èxit del singulars

La sèrie Singulars Torroella també ha esgotat entrades en tres dels seus concerts, com el dels violinistes Lina Tur i Enrico Onofri, l'ensemble L'Apothéose amb la soprano Olena Sloia i el de l'Accademia del Piacere juntament amb la cantaora Rocío Márquez.

En paraules de la directora del certamen empordanès, Montse Faura, «el festival compta amb un públic melòman i selectiu a qui li agrada descobrir músiques que no coneix i les ha trobat en la proposta dels Singulars», que ha qualificat com un dels grans èxits del festival. La sèrie Singulars ha nascut amb la voluntat de recuperar marcs del municipi empordanès que en el passat havien acollit concerts.

També ha gaudit de gran acceptació el Fringe Festival, que durant quatre dies ha portat a Torroella de Montgrí i a l'Estartit joves talents de diferents conservatoris del món, també ha augmentat públic. Segons l'organització, els 18 concerts oferts en aquesta edició han atret nombrosos espectadors àvids d'escoltar les noves generacions de músics, i han completat l'aforament de la majoria de propostes.