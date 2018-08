Els germans Roca marxen de vacances fins a finals d'agost

Tothom té dret a fer vacances, i els germans Roca i el seu equip d'El Celler no en són cap excepció. Tot i la seva atapeïda agenda d'actes, els gironins ja poden gaudir del mar i d'un relax ben merescut. Dissabte passat, al seu perfil de la xarxa Instagram, els Roca van penjar una fotografia –en la qual surten, com gairebé sempre, somrient– informant que fins al pròxim 29 d'agost el seu prestigiós restaurant restarà tancat al públic. En Joan, en Josep i en Jordi han aprofitat la mateixa publicació per desitjar a tots els seus clients i seguidors –més de 320.000 en aquesta xarxa– unes bones vacances d'estiu.