Asia Argento desmenteix haver mantingut relacions amb Jimmy Bennet

L'actriu i directora italiana Àsia Argento ha negat haver mantingut relacions sexuals amb l'actor Jimmy Bennett, segons es desprèn d'un comunicat de la mateixa actriu publicat pel periodista Yashar Ali a Twitter i recollit per diversos mitjans internacionals. D'aquesta manera, Argento desmenteix l'acusació d'haver arribat a un acord extraoficial amb Bennet, amb el qual va treballar a la pel·lícula El corazón es mentiroso el 2004 i que ha assegurat que l'actriu el va assetjar quan ell era menor i li va pagar 380.000 dòlars a canvi del seu silenci.

«Nego i m'oposo a la informació de l'article del 20 d'agost de 2018 al New York Times que ha circulat tant per la premsa nacional com per la internacional», ha afirmat l'actriu en el comunicat per afegir que se sent realment sorpresa i dolguda «en haver llegit» aquestes notícies que són absolutament falses». Així mateix, assenyala que es tracta d'una «persecució» a la seva persona i que assumirà totes les iniciatives que advoquin per la seva seguretat en els «llocs competents».

L'actriu italiana de 42 anys, i una de les principals líders del moviment #MeToo, ha explicat també que tots dos van mantenir una relació d'amistat durant anys i ha reconegut que sí que li va donar diners però no per fer callar el suposat abús sexual, sinó perquè ell li'n va demanar com a ajuda personal en un moment en el qual estava patint «problemes econòmics molt greus».



El moviment #MeToo

Les acusacions vertides contra l'actriu i directora Asia Argento han despertat les líders del moviment i víctimes d'abús, les quals han pres les xarxes socials per demanar que «no es facin servir aquestes notícies per desacreditar el moviment». «Les persones cíniques utilitzaran exemples individuals del mal comportament de les dones per argumentar que l'assetjament i l'agressió sexual no són part de la misogínia estructural, fins i tot que aquests abusos no tenen cap gènere», va tuitejar l'escriptora feminista Moira Donegan en resposta a les notícies d'Argento. Per a la fundadora del #MeToo, Tarana Burke, «no hi ha una sola manera de ser un perpetrador ... i no hi ha un supervivent model», va escriure a Twitter. «Som imperfectament humans i tots hem de ser responsables del nostre comportament individual», va continuar. «La gent farà servir aquestes notícies recents per intentar desacreditar aquest moviment, no deixeu que això passi». Algunes companyes de professió del director Argent, que també van assegurar haver patit abusos per part del productor Harvey Weinstein, van compartir la seva opinió sobre la notícia i van demanar comprensió per a l'actriu.