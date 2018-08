FiraTàrrega 2018 dissenya nou itineraris artístics per facilitar el recorregut

La FiraTàrrega ha dissenyat per aquesta edició nou itineraris artístics diferents per a segmentar el gruix de la programació i fer-la més accessible a l'espectador. Com ha explicat el certamen, mitjançant un comunicat, aquests recorreguts artístics estan concebuts per a què els espectadors trobin els espectacles més adients per a gaudir al màxim de la Fira.

Enguany els itineraris són nou propostes de menús gastronòmics. Les entrades anticipades es poden comprar online i funcionen amb el sistema hometicket per a tots els espais d'actuació. Els preus de les sessions de pagament de FiraTàrrega 2018 oscil·len entre els tres i els dotze euros. Una de les novetats d'aquest any és el Happy Welcome amb el 50% de descompte en totes les entrades dels espectacles del dia 6 de setembre, primer dia de la Fira.

Els itineraris previstos seran: «Gra fort» amb espectacles per a tothom; «Menú burgès» amb teatre de sala; «Menú Festa Major» amb espectacles d'entreteniment; «Menú força» amb arts del circ; «Menú infantil»; «Menú lleuger» amb dansa i arts de moviment; «Menú recomanat» confeccionat per gastronòmics de Recomana.cat; «Menú vegà» amb muntatges de política, feminisme i eco, i «Nouvelle cuisine» amb propostes contemporànies.

La fira de teatre al carrer que se celebra a Tàrrega tindrà lloc enguany entre els dies 6 i 9 de setembre. La Compagnie Lucamoros serà l'encarregada de la inauguració amb La Tortue de Gauguin, un espectacle poètic i visual que es podrà veure al parc de Sant Eloi.