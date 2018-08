Identifiquen el cementiri monumental més gran i antic de l'Àfrica oriental a Kènia

Un equip internacional, que inclou investigadors de la Universitat Stony Brook i l'Institut Max Planck per a la Ciència de la Història Humana, ha trobat el cementiri monumental més antic i més gran d'Àfrica oriental. El lloc, conegut com a Lothagam North Pillar, va ser construït fa 5.000 anys pels primers pastors que vivien al voltant del llac Turkana, a Kènia. Es creu que aquest grup va tenir una societat igualitària, sense una jerarquia social estratificada. Per tant, un projecte públic tan gran com el descobert ara contradiu les antigues narratives sobre les societats complexes primerenques, que suggereixen que cal una estructura social estratificada per permetre la construcció de grans edificis públics o monuments.

Lothagam North Pillar va ser un cementiri comunitari construït i utilitzat durant diversos segles, fa entre 5.000 i 4.300 anys. Els pastors van construir una plataforma d'aproximadament 30 metres de diàmetre i van excavar una gran cavitat al centre per enterrar els seus morts. Després d'omplir i cobrir amb pedres la cavitat, els constructors col·locaven grans pilars de megàlit, alguns d'origen de fins a un quilòmetre de distància, a la part superior. Cercles de pedra i fites eren agregats a prop.

Segons els investigadors, un mínim estimat de 580 individus estaven enterrats en profunditat dins de la cavitat de la plataforma central del lloc. Homes, dones i nens de diferents edats, des de nadons fins a gent gran, van ser enterrats a la mateixa àrea, sense cap enterrament seleccionat amb un tractament especial. Addicionalment, tots els individus van ser enterrats amb ornaments personals i la seva distribució va ser aproximadament igual a tot el cementiri. Aquests factors indiquen una societat relativament igualitària sense una forta estratificació social.

Històricament, els arqueòlegs han teoritzat que les persones van construir monuments permanents com recordatoris de la història, els ideals i la cultura compartits, quan van establir una societat agrícola assentada i socialment estratificada amb abundants recursos i un fort lideratge. Fins ara els experts creien que una estructura política i els recursos per a l'especialització eren requisits previs per participar en la construcció de monuments. Els monuments antics han estat prèviament considerats com a indicadors fiables de societats complexes amb classes socials diferenciades.