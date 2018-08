El Rototom acomiada el seu 25è aniversari al so d'Orishas i una macrobatucada

El Rototom Sunsplash acaricia el comiat de la seva 25 edició i ofereix avui dimecres, un adeu «carregat d'emocions, bon gust de boca i experiències», com les que deixaran els 120 músics i grups d'animació que animaran la gran cercavila final amb macrobatucada i una sorpresa final: un cor gegant amb la performance One love, one heart. Les últimes hores de concerts del festival de Benicàssim van ser protagonitzades pel so cubà d'Orishas i el triplet jamaicà Tarrus Riley, Konshens i The Mighty Diamonds.

En les seves noces d'argent, el Rototom s'ha consolidat «no només com a epicentre internacional de la música reggae, sinó també com a punt de trobada per als milers de persones que han conviscut durant una setmana de música, somnis, art, compromís, ball i desconnexió a la vora del Mediterrani». «L'esperit amb què es va gestar fa un quart de segle segueix bategant. La família Rototom, també. Missió complerta», destaquen els responsables de l'macroesdeveniment.

La cloenda musical d'aquesta edició «històrica» la marcaran els ritmes i colors del Carib, primer amb els sons cubans dels Orishas. La banda, formada el 1999 amb el nom d'Amenaza, va ser una de les primeres a traslladar la filosofia hip-hop a l'illa de la revolució. El seu magistral ús dels ritmes de la tradició afrocubana, cosa inusual per a un grup de hip-hop, va captivar el públic internacional amb el seu debut a A lo cubano l'any 2000. Després d'una dècada de silenci, aquest any han publicat Gourmet, el seu cinquè treball.