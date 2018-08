Figures del papa Francesc es venen com a record a Irlanda

Dublín acull aquesta setmana una nova edició de la Trobada Mundial de les Famílies. La capital irlandesa ja està rebent aquests dies milers de catòlics per participar de les activitats programades. Està previst que dissabte l'esdeveniment compti amb la participació del papa Francesc, qui, entre altres actes, té previst reunir-se amb víctimes dels abusos sexuals per part de sacerdots. La celebració d'aquesta trobada no ha passat desapercebuda als carrers i botigues de la ciutat, on aquests dies es poden comprar tota classe de records, entre els quals, una figura del pontífex argentí.