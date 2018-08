Fotògrafs catalans exposaran 155 imatges sobre la situació política al Visa de Perpinyà

Més de 40 fotoperiodistes exposaran 155 fotografies sobre la situació política a Catalunya coincidint amb el Visa Pour l'Image de Perpinyà. Els fotògrafs han triat les imatges i les han cedit per donar veu als fets i, després de mostrar-les a Catalunya, es vendran en benefici de la Caixa de la Solidaritat. Els promotors engegaran una pàgina web ( www.vis-a-vis.cat) per donar detalls de la iniciativa. Les fotografies repassaran els fets que s'han produït al país des del 2010 amb imatges de les diades, les manifestacions o l'1-O. L'editorial Trabucaire, el bar Escalibar 25, la sala d'exposicions Chaman'Art12, la Brasseria del Castellet, Sant Vicenç i el Casal de Perpinyà són els punts on es podran veure des de l'1 fins al 16 de setembre.

Les imatges mostraran els fets que s'han produït a Catalunya des del 2010 amb fotografies de les diades, les manifestacions o l'1-O, entre d'altres. Després de passar per la Catalunya del Nord, les imatges recorreran diversos punts de Catalunya. Els fotògrafs del Diari de Girona, Marc Martí i Aniol Resclosa, així com Robin Townsend, Jordi Ribot, Lluís Serrat, Adrià Costa, Carles Palacio, Jordi Borràs, Joan Puig, Joan Castro, Lluís Brunet o Marc Rovira. són alguns dels professionals que s'han sumat a la iniciativa.

Durant la presentació de la trentena edició del certamen, el seu director, Jean-François Leroy, va explicar que s'hi projectarien fotografies sobre la situació política a Catalunya però que no s'hi dedicaria cap exposició específica perquè no havien trobat cap treball amb prou qualitat.