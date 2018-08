La Fundació Dalí denuncia Piterman per utilitzar el nom

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha demandat l'empresari i expresident del FC Palamós i de l'Alabès, Dmitry Piterman, per haver obert un museu Dalí a Califòrnia sense el seu consentiment, fent «un ús no autoritzat del seu nom i la seva imatge». La Fundació, que ha confirmat a Efe que va interposar la demanda a principi del mes de juliol passat, l'acusa també de violar els drets d'autor i de competència deslleial, ja que recorda que és l'única que pot gestionar la propietat intel·lectual i els drets legals tant de les obres com de la persona de Salvador Dalí.

El museu que ha estat denunciat es diu «Dalí17» i va ser inaugurat fa uns dos anys a la ciutat californiana de Monterrey amb l'objectiu de reviure el temps que l'artista gironí va viure en aquesta ciutat durant els anys d'exili, en la dècada de 1940. Segons recull el web del museu, Dali17 «és una exposició permanent d'art notable i sense precedents que inclou gravats originals, tècniques mixtes, litografies i escultures rares d'un dels artistes surrealistes més importants i cèlebres del segle XX, l'espanyol Salvador Dalí». Afegeix a més que «és la primera exposició permanent de Dalí ubicada a la Costa Oest i la més gran col·lecció privada en exhibició als Estats Units, que prèviament s'ha pogut veure a Espanya i Bèlgica».

Els demandants consideren que l'expresident del Palamós ha estat utilitzant indegudament el nom i la imatge del geni empordanès sense permís i amb la voluntat de donar la sensació que s'està visitant un museu Dalí quan, en realitat, aquest centre conté molt poca obra original i molta litografia i reproduccions.

Segons la demanda, els denunciats «han estat informats que la seva conducta és il·legal, però resten inamovibles i continuen anunciant i proporcionant béns i serveis que infringeixen els drets de propietat intel·lectual i publicitat de la Fundació». La demanda també indica que «l'ús no autoritzat de la marca Dali17, el nom i la semblança de Dalí i les seves obres amb fins comercials està danyant la base i probablement confon el públic consumidor».