Un jove francès topa amb una ossa i els seus cadells al Pirineu

Un excursionista francès es va topar dimarts, cara a cara, amb una ossa i els seus tres cadells en una zona prop del Turó de Barlongueta, a Montgarri (Vall d'Aran), mentre recorria el Pirineu amb tres persones més, per la qual cosa va fugir i va haver de ser rescatat pels serveis d'emergència. Segons van informar ahir des del Consell General d'Aran, l'alerta es va donar després que es perdés la pista d'un dels integrants del grup, un jove de 22 anys, que va escapar muntanya amunt després de trobar-se amb els ossos.

El jove va explicar que es va espantar després de topar-se, a menys de deu metres, amb l'ossa que, segons ha narrat, va mantenir una actitud defensiva fins que les cries van ser prou lluny i ella es va disposar a seguir-les. L'excursionista francès va assegurar que l'ossa no va mostrar agressivitat ni el va atacar, tot i que sí que es va mantenir ferma davant els gestos i crits del jove fins que les cries es van allunyar. Una vegada el jove va arribar a un lloc amb cobertura telefònica, i ja lluny de la presència de l'ossa, va decidir enviar a la resta de companys la seva localització i es va activar el dispositiu per rescatar-lo.

En el rescat van participar els Bombers d'Aran, la Unitat Aèria dels Agents Rurals, els Agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran i els Mossos d'Esquadra. Agents de Medi Ambient van rastrejar la zona amb gossos i van poder localitzar pèls de l'ossa que serviran per a la seva identificació genètica, a més, intenten recuperar alguna foto en les càmeres que hi ha instal·lades prop de la zona on van passar els fets.

Precisament en aquestes càmeres -denominades càmeres trampa-, el Consell General d'Aran assegura que s'ha pogut observar la presència d'una ossa adulta que correspon «molt probablement» amb la que ha causat l'incident. Des del Consell General d'Aran, finalment, recorden que l'actitud que cal mantenir davant un os és la de fer-se sentir de lluny i, si la trobada és a curta distància i l'os ja l'ha detectat, allunyar-se lentament del lloc parlant en veu alta. D'aquesta manera, l'os veu que no suposa cap amenaça per a ell o les seves cries i adverteixen que no s'han de fer gestos agressius ni cridar, atès que això podria interpretar-se com un perill per part de l'animal.