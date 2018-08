Els pingüins del zoo de Londres passen la seva revisió anual

Cada any, a finals del mes d'agost, el zoològic de Londres passa revisió als seus més de 20.000 animals. Aquesta revisió anual es realitza per tal de detallar l'alçada i el pes de tots els seus hostes, cosa que facilita així la feina dels biòlegs que hi treballen i millora la salut de totes les espècies. El seguiment dels animals és útil per al compromís del zoològic de protegir les espècies en perill d'extinció. A la imatge, una de les treballadores del centre de la capital del Regne Unit pesa i pren l'alçada a dos dels seus pingüins, que s'ho miren amb molta curiositat.