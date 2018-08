Sardanes al parc del castell de Peralada

El parc del castell de Peralada serà un any més l´escenari escollit per celebrar l´Aplec de la Sardana que enguany arriba a la seva 46a edició. Així, la Pineda del Castell concentrarà aquest diumenge, matí a partir de 2/4 d´11 i tarda a partir de 2/4 de 5, un gran nombre de sardanistes que estaran acompanyats per les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove, que s´aniran repartint de forma alternativa les 28 sardanes que s´interpretaran per l´ocasió.

L´Aplec de la Sardana de Peralada s´ha convertit en una festa molt arrelada a la vila empordanesa. Les seves 46 edicions posen de manifest que els sardanistes i les entitats organitzadores continuen gaudint d´aquest ball tradicional, de la seva música i dels compositors i treballant per difondre i divulgar la cultura catalana a les generacions futures. Enguany el cartell de l´aplec ha estat elaborat per l´artista local Eli Sanllehy.

No oblidem que Peralada tenia, ja a finals del segle XIX, una escola de música que patrocinava el marquès de Rocabertí i que l´any 1890, els germans Josep i Miquel Serra Bonal fundaren la cobla La Principal de Peralada que en aquell final i principis de segle fou de les capdavanteres del país.

Santa maria de besora

?Aquest petit i simpàtic poblet de la subcomarca del Bisaura d'Osona roman situat a la carretera que uneix Sant Quirze de Besora i Vidrà, aquest any arriben a la 17a. edició de l'Aplec i malgrat el nombre d'habitants de la població, un total de 147, no escatimen esforços per la celebració del seu Aplec de la Sardana que se celebrarà demà entre el vespre i la nit, al Pla de la Teia, amb la participació de les cobles Principal del Llobregat i Jovenívola d'Agramunt, començant 2/4 de 7 de la tarda. El fet curiós és que pertany a la província de Barcelona, mentre que els pobles que uneix un és de Barcelona, Sant Quirze, i l'altre Vidrà, de la província de Girona.

Cançons basques

?El trikititari bilbaí Kepa Junkera s'ha associat als onze membres de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona per registrar el seu nou disc, Kirineoc, editat pel segell discogràfic DiscMedi.

Junkera Kepa va conèixer el grup durant la gravació del seu disc pancatalanista Fok, i evoca: «Em van comentar que tenien al cap fer en el futur alguna cosa sobre la meva música. I mira, els vaig prendre la paraula i gravarem aquest Kirineok, un projecte basat en la meva música, un recopilatori que abasta des dels primers als últims temes que he compost, però amb l'afegit d'aquesta sonoritat especial de la cobla».

El compositor, productor i músic Kepa Junkera neix a Bilbao el 1965 i viu la seva infància i joventut al barri de Rekalde, el que va marcar sens dubte el seu caràcter. Els seus primers contactes amb la música li vénen del seu aitite (avi matern) qui, en les romeries de llavors, acompanyava amb la pandereta a la seva filla (mare de Kepa) mentre aquesta feia els primers passos de ball com a parella de Txilibrin.

Des de llavors Kepa Junkera autodidacta, inquiet i valent començarà un llarg viatge pel món de la música tradicional, creant un estil propi i marcant un camí personal, que l'ha portat a convertir-se en un dels músics més internacionals d'Euskadi.

roser de lliurona

?Enmig de les muntanyes de l´Alta Garrotxa es troba aquest poblet, avui gairebé deshabitat, però que anys enrere era molt habitat, disposava de rector i escola pública, però tants d´altres pobles la gent ha anat marxant buscar una millor qualitat de vida.

El darrer diumenge del mes d´agost el Pla de la Pinosa s´omple d´antics veïns i visitants per a celebrar el Roser. La carretera d´accés està en molt bones condicions i el lloc de la trobada té un esplèndid prat d´herba verda i xamosa.

Els actes comencen a les 9 del matí amb un esmorzar popular, segueix a les 10 amb una ballada de sardanes que interpretarà la cobla Osona. A les 12, lectura del pregó, que cada any efectua algú vinculat al poble, enguany el farà el darrer masover del mas Caritg, Pere Iglesias. Tot seguit la celebració de la Missa i un dinar de germanor. A la tarda ball amb en Manelic de Pera.

És notori que cada any aplega molta gent de la comarca que participen en aquesta simpàtica festa.